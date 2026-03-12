sonnig
National League: Zug gegen Rapperswil live im Ticker und Stream

Liveticker

Rappi verlor diese Saison noch nie in Zug – kann dies der EVZ im Hinspiel ändern?

12.03.2026, 18:30
  • In der National League beginnt am Donnerstag das Play-in, in dem vier Teams um die letzten zwei Plätze in den Playoff-Viertelfinals kämpfen. Ein Ticket geht an den Sieger des Duells zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und dem EV Zug, wobei die Zentralschweizer zunächst vor Heimpublikum antreten.
  • Der Verlierer nach Hin- und Rückspiel trifft auf den Gewinner des Kantonsderbys zwischen dem SC Bern und dem EHC Biel. Der SCB tritt im Duell zwischen dem Tabellenneunten und -zehnten der Qualifikation zuerst auswärts an.
  • Beide Partien beginnen um 20.00 Uhr. Enden sie mit einem Unentschieden, gibt es keine Verlängerung. Diese wird erst nötig, falls das Gesamtskore nach 120 Minuten ausgeglichen ist. Die Rückspiele sind für Samstag angesetzt. (riz/sda)

Analyse
So eng werden die Play-Ins – die vier Teams auf Herz und Nieren geprüft
