Meillard ist die grosse Schweizer Hoffnung im Stangenwald zum WM-Abschluss

1. Lauf 9.45 Uhr | 2. Lauf 13.15 Uhr

Zum Abschluss der 48. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach bestreiten die Männer am Sonntag den Slalom. Die Schweizer Hoffnungen ruhen vor allem auf Loïc Meillard, dem Saalbach schon mehrfach Glück gebracht hat.

«Es ist sicher gut für den Kopf, wenn du weisst, schnell fahren zu können auf diesem Hang. Es hilft, Vertrauen zu haben», sagte Meillard. Der 28-Jährige ist der konstanteste Slalomfahrer aus dem Team von Swiss-Ski. In Levi, Val d’Isère, Alta Badia und Madonna di Campiglio stieg er auf das Podest.

Holt Loïc Meillard zum grossen Schlag aus?

Dass er in Adelboden und Kitzbühel ebenso ausschied wie in den letzten zwei WM-Slaloms, lässt den Walliser kalt. Stattdessen sagt er: «Eine weitere Goldmedaille wäre schön. Am Ende werde ich nicht der Einzige sein, der voll attackiert.»

Gewinnen konnten die Schweizer in dieser Saison noch keinen Slalom. Entsprechend sind Fahrer anderer Nationen in der Favoritenrolle. Allen voran die Norweger, welche die zahlreichsten Medaillenkandidaten stellen. Elf Podestplätze und vier Siege in neun Rennen gehen auf das Konto von Henrik Kristoffersen, Timon Haugan und Atle Lie McGrath.

Nur einer konnte den Skandinaviern in Sachen Siegen das Wasser reichen: Clément Noël. Der Olympiasieger aus Frankreich kommt auf vier Siege und will nach Platz 4 an der Heim-WM vor zwei Jahren endlich eine WM-Medaille gewinnen.

Clément Noël: Erst der Sieg in Kitzbühel, dann der Sieg an der WM?

In dieser Saison noch nicht auf dem Weltcup-Podest standen die anderen drei am Start stehenden Schweizer. Tanguy Nef und Marc Rochat sicherten sich in der Team-Kombination jedoch Silber und Bronze und haben Blut geleckt. Daniel Yule fädelte im Slalom der Team-Kombination ein, war bis zu seinem Ausfall aber gut unterwegs.

Die Startliste:

1 Clement Noel FRA

2 Henrik Kristoffersen NOR

3 Timon Haugan NOR

4 Manuel Feller AUT

5 Atle Lie McGrath NOR

6 Linus Strasser GER

7 Loïc Meillard SUI

8 Steven Amiez FRA

9 Albert Popov BUL

10 Dave Ryding GBR

11 Kristoffer Jakobsen SWE

12 Lucas Pinheiro Braathen BRA

13 Daniel Yule SUI

14 Fabio Gstrein AUT

15 Samuel Kolega CRO

16 Alexander Steen Olsen NOR

17 Tanguy Nef SUI

18 Alex Vinatzer ITA

19 Dominik Raschner AUT

20 Filip Zubcic CRO

21 Marco Schwarz AUT

22 Paco Rassat FRA

23 Marc Rochat SUI

24 Benjamin Ritchie USA

25 Armand Marchant BEL



