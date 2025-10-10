Liveticker
Die Nati trifft in der WM-Quali auf Schweden – keine Änderungen in der Aufstellung
Das Wichtigste in Kürze:
- Das Schweizer Nationalteam will am Freitag im Stockholmer Vorort Solna den nächsten Schritt zur Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko machen.
- Der Start in den Heimspielen gegen Kosovo (4:0) und Slowenien (3:0) ist optimal geglückt. Gegner Schweden ist hingegen mit nur einem Punkt aus den ersten zwei Partien bereits arg unter Zugzwang.
- Für die Schweiz geht es bereits am Montag mit einem weiteren Auswärtsspiel in Slowenien weiter. Abgeschlossen wird die Gruppenphase im November. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Endrunde.
- Murat Yakin setzt gegen Schweden auf die exakt gleiche Aufstellung wie schon bei den Siegen gegen Kosovo und Slowenien. Bei den Schweden kommen Isak und Gyökeres von Beginn weg zum Einsatz.
- Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert.
