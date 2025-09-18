Liveticker
Barcelona trifft auf Schär und Newcastle ++ Frankfurt empfängt Gala
- Am Donnerstag greifen die letzten Teams in der Ligaphase der Champions League ein.
- Auf den aus dem Schweizer Nationalteam zurückgetretenen Verteidiger Fabian Schär wartet ein Highlight: Der Ostschweizer empfängt mit Newcastle United den FC Barcelona, der allerdings auf den verletzten Jungstar Lamine Yamal verzichten muss.
- Bei der AS Monaco, die beim FC Brügge antritt, dürfte mit Goalie Philipp Köhn ein Schweizer zum Einsatz kommen. Auf Captain Dennis Zakaria müssen die Monegassen wohl mehrere Wochen verzichten. Der Schweizer Nationalspieler habe sich eine Adduktorenverletzung zugezogen, sagte Trainer Adi Hütter.
- Das Topspiel am Donnerstag ist das Duell zwischen Manchester City und Napoli. Galatasaray ist bei Eintracht Frankfurt zu Gast, Kopenhagen trifft auf Bayer Leverkusen und Kairat Almaty gibt das Debüt in der Königsklasse bei Sporting Lissabon. (riz/sda)