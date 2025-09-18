sonnig20°
Champions League: Newcastle gegen Barcelona im Liveticker

Liveticker

Barcelona trifft auf Schär und Newcastle ++ Frankfurt empfängt Gala

18.09.2025, 19:45
  • Am Donnerstag greifen die letzten Teams in der Ligaphase der Champions League ein.
  • Auf den aus dem Schweizer Nationalteam zurückgetretenen Verteidiger Fabian Schär wartet ein Highlight: Der Ostschweizer empfängt mit Newcastle United den FC Barcelona, der allerdings auf den verletzten Jungstar Lamine Yamal verzichten muss.
  • Bei der AS Monaco, die beim FC Brügge antritt, dürfte mit Goalie Philipp Köhn ein Schweizer zum Einsatz kommen. Auf Captain Dennis Zakaria müssen die Monegassen wohl mehrere Wochen verzichten. Der Schweizer Nationalspieler habe sich eine Adduktorenverletzung zugezogen, sagte Trainer Adi Hütter.
  • Das Topspiel am Donnerstag ist das Duell zwischen Manchester City und Napoli. Galatasaray ist bei Eintracht Frankfurt zu Gast, Kopenhagen trifft auf Bayer Leverkusen und Kairat Almaty gibt das Debüt in der Königsklasse bei Sporting Lissabon. (riz/sda)
Simeone zofft sich mit Fans und Bodö/Glimt lässt die norwegischen Reporter ausflippen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 21
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
EVZ reagiert mit Kanadier auf Verletzungen +++ Bern verlängert mit zwei Ausländern
Die neue National-League-Saison hat erst gerade begonnen. Hier findest du schon die Transfers für 2026/27.
Der EV Zug reagiert auf die verletzungsbedingten Ausfälle der Verteidiger Lukas Bengtsson und Dominik Schlumpf mit einer Neuverpflichtung. Vorerst bis Ende November stösst der Kanadier Jesse Graham zum Team, wie die Zentralschweizer bekannt gaben. Eine Option ermöglicht den Zugern, den Vertrag bis Ende Saison zu verlängern.
Zur Story