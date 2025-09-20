sonnig28°
Tod von Muriel Furrer: Athleten an der Rad-WM mit GPS-Tracker am Velo

Valerie Demey from Belgium of VolkerWessels Cycling Team shows the GPS tracker used as a test for a new safety system of the Union Cycliste Internationale (UCI) before the start of the second stage, a ...
Ein Tracker, der an der Tour de Romandie eingesetzt wurde.Bild: keystone

Nach tödlichem Sturz in Zürich: Athleten an der Rad-WM neu mit GPS-Trackern am Velo

Der Unfalltod der 18-jährigen Muriel Furrer überschattete die Rad-WM 2024 in Zürich. Mit einem GPS-Tracker hätte das junge Schweizer Talent wohl früher gefunden werden könnnen. Nun hat der Weltverband UCI auf die Tragödie reagiert.
20.09.2025, 16:2720.09.2025, 16:27

Der Radsport-Weltverband UCI wird bei den am Sonntag beginnenden Strassenrad-Weltmeisterschaften in Ruandas Hauptstadt Kigali ein GPS-Ortungssystem einsetzen, um die Sicherheit von Fahrerinnen und Fahrern zu erhöhen. Die bei der WM zum Einsatz kommende Technologie wurde laut UCI bereits im August bei der Tour de Romandie der Frauen erfolgreich getestet und kommt nun auch bei der afrikanischen WM-Premiere zur Anwendung.

«Die Einführung eines GPS-Sicherheitstrackingsystems ist ein wichtiger und notwendiger Fortschritt», wird UCI-Präsident David Lappartient in einer Mitteilung des Weltverbands zitiert. Nach Angaben der UCI sei es mit dem GPS-System möglich, das gesamte Peloton in Echtzeit zu überwachen. Ungewöhnliche Situationen wie das plötzliche Anhalten einer Fahrerin oder eines Fahrers könnten sofort erkannt werden.

Die Velo-WM lehnte ein System ab, um Fahrer zu orten – «Rückblickend eine perfekte Lösung»

Im Radsport hat es in den vergangenen Jahren mehrere tödliche Stürze gegeben. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Zürich verunglückte die Schweizer Juniorin Muriel Furrer. Die 18-Jährige stürzte in einem abgelegenen Waldstück und wurde erst nach dem Rennen gefunden. Dieser tragische Vorfall hat eine breite Debatte ausgelöst.

In Ruanda findet erstmals eine Strassen-WM in Afrika statt. Eröffnet werden die Titelkämpfe am Sonntag mit den Einzelzeitfahren in der Elite-Kategorie. Bei den Frauen gehört die Bernerin Marlen Reusser zu den Anwärterinnen auf eine Medaille. (ram/sda)

Auf Facebook teilenAuf X teilen
