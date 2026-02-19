bedeckt, wenig Regen
Conference-League-Playoffs: Olomouc gegen Lausanne-Sport im Liveticker

Auswärtsspiel in Tschechien – kann Lausanne in den Conference-League-Playoffs vorlegen?

19.02.2026, 17:45

Das Wichtigste in Kürze:

  • Als letzte verbliebene Schweizer Hoffnung im Europacup tritt der FC Lausanne-Sport am Donnerstag im Hinspiel des Conference-League-Sechzehntelfinals beim tschechischen Vertreter Sigma Olomouc an.
  • Für die Mannschaft von Peter Zeidler geht es gegen den formschwachen tschechischen Tabellenachten darum, wichtige Punkte für das UEFA-Ranking im Fernduell mit Zypern um einen Top-15-Platz zu sammeln.
  • Sollten die Waadtländer die Hürde meistern, winkt im Achtelfinal ein attraktives Duell mit dem von Urs Fischer trainierten Mainz 05 oder dem direkten Konkurrenten AEK Larnaca.
  • Das Spiel beginnt um 18.45 Uhr. Mit watson bist ud live dabei. (sda)
Olympiamedaille auf dem Prüfstand: Zu Besuch im Doping-Kontrolllabor
Die Chancen aufs Weiterkommen lagen bei 0,3 Prozent – jetzt träumt Bodö vom Achtelfinal
Bodö/Glimt gewinnt in den Champions-League-Playoffs das Hinspiel gegen Inter Mailand mit 3:1 und sorgt somit für die nächste Sensation. Dass die Norweger überhaupt in der K.o.-Phase stehen, gleicht schon einem Wunder.
Es gibt sie noch, die Kleinen, welche die ganz Grossen der Fussballwelt ärgern können und märchenhafte Geschichten in der Champions League schreiben. Das norwegische Team Bodö/Glimt ist nach dem 3:1-Hinspielsieg gegen Inter Mailand drauf und dran, den Achtelfinal der Königsklasse zu erreichen.
