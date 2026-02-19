Ausgewählte Spiele des Abends
Auswärtsspiel in Tschechien – kann Lausanne in den Conference-League-Playoffs vorlegen?
Das Wichtigste in Kürze:
- Als letzte verbliebene Schweizer Hoffnung im Europacup tritt der FC Lausanne-Sport am Donnerstag im Hinspiel des Conference-League-Sechzehntelfinals beim tschechischen Vertreter Sigma Olomouc an.
- Für die Mannschaft von Peter Zeidler geht es gegen den formschwachen tschechischen Tabellenachten darum, wichtige Punkte für das UEFA-Ranking im Fernduell mit Zypern um einen Top-15-Platz zu sammeln.
- Sollten die Waadtländer die Hürde meistern, winkt im Achtelfinal ein attraktives Duell mit dem von Urs Fischer trainierten Mainz 05 oder dem direkten Konkurrenten AEK Larnaca.
- Das Spiel beginnt um 18.45 Uhr. Mit watson bist ud live dabei. (sda)