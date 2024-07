Viel Geld für wertlosen Pelz? So locken dubiose Gold-Ankäufer die Kundschaft in die Falle

Gegner staunt Bauklötze: Schweizer Dartspieler wird für 170er-Finish gefeiert

Am World Cup of Darts in Frankfurt hat sich ein Schweizer in die Herzen der internationalen Darts-Szene geworfen. Im Spiel gegen Nordirland gelang Bruno Stöckli ein 170er-Finish – auf sehr eindrückliche Art und Weise. Seine ersten beiden Darts landeten wie vom Lineal gezogen parallel im Triple-20er. Und auch das Bullseye traf Stöckli mit der Präzision eines Schweizer Uhrmachers perfekt in die Mitte.