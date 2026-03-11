bedeckt, wenig Regen10°
Champions League live: Real Madrid – Manchester City und PSG – Chelsea

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Zwei Kracher in der Champions League: Real trifft auf City – PSG empfängt Chelsea

11.03.2026, 20:5511.03.2026, 20:55
Inhaltsverzeichnis
Real Madrid – Manchester City (live)Leverkusen – Arsenal 1:1Der Turnierbaum

Real Madrid – Manchester City (live)

«Bin mir sicher, dass wir gewinnen»: Real möchte eine schwierige Saison in der CL retten

Leverkusen – Arsenal 1:1

Arsenal verhindert im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Leverkusen die Niederlage dank eines späten Treffers. Kai Havertz trifft mittels Penalty zum 1:1.

In der 89. Minute sicherte der ehemalige Leverkusener Havertz den Engländern das Remis. Ein ungestümes Einsteigen von Malik Tillman im eigenen Strafraum gegen Noni Madueke führte zum Elfmeter. Ein diskutabler Pfiff: Tillman verfehlte mit seinem Tackling zwar den Ball, berührte aber auch seinen Gegenspieler wohl nur ganz leicht.

Die Leverkusener, bei denen der Innenschweizer Goalie Jonas Omlin auf der Ersatzbank sass, trafen kurz nach der Pause durch Captain Robert Andrich nach einem Eckball und hatten danach den Sieger der Ligaphase bis zum Penalty gut unter Kontrolle. Für Arsenal war es der erste «Punktverlust» in der laufenden Champions League.

Die Rückspiele finden am Dienstag statt.

Bayer Leverkusen - Arsenal 1:1 (0:0)
30'210 Zuschauer. SR Meler.
Tore: 46. Andrich 1:0. 89. Havertz (Penalty) 1:1.
Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz). (nih/sda)

Der Turnierbaum

Cup Tree provided by Sofascore
Nach Tottenhams Goalie-Flops hagelt es Kritik – nicht am Goalie, sondern am Trainer
Mehr Sport:
Themen
Alle Champions-League-Sieger seit 1993
1 / 35
Alle Champions-League-Sieger seit 1993

2025: PARIS SAINT-GERMAIN – Inter Mailand 5:0 (2:0)
quelle: keystone / ronald wittek
