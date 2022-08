Drei Jahre nach dem Fest in Zug und dem Triumph von Christian Stucki küren die Schwinger an diesem Wochenende am Eidgenössischen in Pratteln ihren neuen König. Als grosser Favorit auf den Festsieg gilt Samuel Giger. Der Nordostschweizer schickt sich an, die Regentschaft der Berner zu beenden, welche die letzten vier Schwingerkönige gestellt haben.



Der Anlass der Superlative beginnt heute um 7.30 Uhr mit dem Einmarsch der Schwinger. Um 8.00 Uhr steht dann vor über 50'000 Zuschauern das Anschwingen, der erste von acht Gängen, auf dem Programm. Dabei trifft Giger auf den Berner Fabian Staudenmann. Die weiteren Top-Paarungen lauten Christian Stucki gegen Damian Ott, Matthias Aeschbacher gegen Werner Schlegel und Joel Wicki gegen Adrian Walther.

Bild: keystone