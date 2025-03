Eishockey National League live: Kloten gegen Ambri – Play-In im Ticker

Liveticker

Spannung ist sicher – aber liefern Kloten und Ambri im Playoffkampf wieder Spektakel?

Ein Platz ist noch frei in den Playoffs der National League, und zwei Teams kommen noch dafür infrage: Kloten und Ambri-Piotta. Im Rückspiel des Play-in treffen die beiden am Montagabend (20.00 Uhr) im Zürcher Unterland aufeinander. Kloten hat das erste Spiel am Samstag im Tessin nach einem wahren Spektakel 5:4 gewonnen.

Ein Remis reicht den Zürchern damit, um sich den letzten Playoff-Platz zu sichern. Bei einem Sieg Ambris mit einem Tor Differenz fällt die Entscheidung in einer Verlängerung, bei einem höheren Erfolg zieht Ambri in die Playoffs ein. Die Tessiner würden dann im Viertelfinal auf Lausanne treffen, bei Kloten wäre es ein Derby gegen die ZSC Lions. (nih/sda)

