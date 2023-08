Besser als eine Medaille: Athletin bekommt an der Ziellinie die schönste Überraschung

In der ungarischen Hauptstadt Budapest finden gerade die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 statt. Die slowakische Athletin Hana Burzalová trat am 35-Kilometer-Rennen der Frauen am 24. August an. Mit in Budapest war auch ihr Landsmann und Freund Dominik Cerný, ebenfalls ein Athlet. Was Hana nicht wusste: An der Ziellinie des Rennens wartete er bereits auf sie. Mit einem Ring und der Frage aller Fragen: