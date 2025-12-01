Hochnebel
Fliegender Wechsel

National-League-Transfers: Oskari Laaksonen verlässt Biel vorzeitig

Laaksonen verlässt Biel vorzeitig +++ Fribourg verpflichtet 7. Ausländer

Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.
01.12.2025, 12:5701.12.2025, 13:02
Sportredaktion
Sportredaktion

Laaksonen verlässt den EHC Biel

Oskari Laaksonen und der EHC Biel gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wurde der bis 2027 laufende Vertrag mit dem 26-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Laaksonen unterschrieb im Mai dieses Jahres bei Biel, nun kehrt der finnische Verteidiger zu seinem ehemaligen Klub Lulea HF nach Schweden zurück. (abu/sda)

Fribourg-Gottéron verpflichtet 7. Ausländer

Fribourg-Gottéron vermeldet die Verpflichtung des Amerikaners Kyle Rau. Der 33-jährige Stürmer stösst als siebter Ausländer mit einem bis Ende Jahr gültigen Vertrag zu den Freiburgern.

Rau spielte in der vergangenen Saison für Kunlun Red Star in der KHL. Zuletzt war der Linksschütze, der den Grossteil seiner Karriere in der AHL verbracht hat, ohne Vertrag. (nih/sda)

HCD-Eigengewächs Chris Egli nach Zug

Chris Egli verlässt seinen Jugendklub, bei dem er 2015 sein Profidebüt gegeben hat und aktuell seine elfte Saison absolviert. Wie der EV Zug bekannt gibt, unterschreibt der 29-jährige Stürmer des HC Davos in der Innerschweiz einen Zweijahresvertrag ab 2026.

«Chris ist ein smarter Stürmer, der viel Energie und Speed in unser Spiel bringen wird. Seine Variabilität auf den Offensiv-Positionen ist ein grosser Mehrwert für uns», schwärmt EVZ-Sportchef Reto Kläy. (nih)

Emanuelsson zu Lugano

Der HC Lugano verpflichtet den Schweden Einar Emanuelsson bis zum Ende der nächsten Saison. Der 28-jährige Stürmer kommt vom schwedischen Meister Lulea.

Emanuelsson hat sich in den elf Saisons bei seinem Stammklub den Ruf eines schnellen und hart arbeitenden Spielers erarbeitet, zeichnete sich in den letzten Jahren jedoch weniger durch Skorerpunkte aus. In dieser Saison verbuchte er in 19 Spielen zwei Assists, ein Tor schoss er nicht. (ram/sda)

251025 Luleas Einar Emanuelsson inf
Bild: www.imago-images.de

Finne Palve verlässt Kloten wieder

Das Engagement des Finnen Oula Palve beim EHC Kloten geht nach gut zwei Monaten wie vereinbart am 30. November zu Ende. Der Finne zieht weiter nach Djurgarden, wie der schwedische Klub bestätigt.

Der 33-jährige Palve, der in der letzten Saison bei Ajoie und leihweise auch bei Genève-Servette spielte, war Ende September als Ersatz für den zu jener Zeit verletzten Kanadier Brandon Gignac zu den Zürchern gestossen. In 15 Spielen gelangen Palve lediglich ein Tor und vier Assists. (nih/sda)

Klotens Oula Palve, jubelt beim 0:1 beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League zwischen dem HC Ajoie und dem EHC Kloten, am Freitag 17.Oktober 2025, in der Raiffeisen Arena in Porrentruy.( ...
Bild: keystone

EV Zug verpflichtet Torhüter für kommende Saison

Der EV Zug ergänzt sein Kader für die kommende Meisterschaft mit dem 22-jährigen Torhüter Mathieu Croce. Der gebürtige Genfer, derzeit noch beim HC Thurgau in der Swiss League tätig, hat einen Einjahresvertrag mit der Option für eine weitere Saison unterschrieben. (riz/sda)

Granlund bleibt bei Servette

Der Finne Markus Granlund (32), 2022 Olympiasieger in Peking, verlängert den Vertrag mit dem Genève-Servette Hockey Club um zwei Saisons bis 2028. Granlund spielt seit 2024 für Servette und buchte in dieser Zeit mehr als einen Punkt pro Spiel. (riz/sda)

ZSC LionsLausanne HCSC BernEV ZugHC DavosFribourg-GottéronEHC KlotenSCL TigersRapperswil-Jona LakersAmbri-PiottaEHC BielGenf-Servette HCHC LuganoHC Ajoie

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭​ Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
geht zu den Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Aller guten ZSC-Dinge sind drei – mindestens

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos
Raphael Prassl (Center, 27)
wechselt zum EHC Kloten​

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)
kommt von Malmö U20
🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)
kommt von Ilves Tampere

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Der Eismeister-Check
Der SC Bern – ein Titan auf dünnem Eis

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)
kommt vom HC Thurgau
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda (Schweden)

Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
wechselt zu den ZSC Lions
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
wechselt zum EV Zug
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
wechselt zum SC Bern
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)
kommt von Lausanne​

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)
kommt von Timra IK​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Ein neues Fundament und eine Milchbüchlein-Rechnung bei den SCL Tigers

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
geht zu Fribourg

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

EHC Biel

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team:

Der Eismeister-Check
Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

Das aktuelle Team

Der Eismeister-Check
Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)
kommt von Lulea​

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team

Der Eismeister-Check
Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team

Der Eismeister-Check
Ajoie und der Charme der unvermeidlichen Niederlagen
Mehr Eishockey: