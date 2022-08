Das Rennen von Sina Frei verlief hingegen weniger erfreulich. Die Silbermedaillengewinnerin von Tokio musste nach fünf Runden aus dem Rennen aussteigen, nachdem sie sich bereits in der Nacht nicht wohlgefühlt hatte. Dennoch konnte sie ihren Sportsgeist beweisen, als sie von ihrem Velo abstieg, um der Belgierin Githa Michiels dabei zu helfen, die Kette wieder einzuhängen.

Für Ferrand-Prévot ist es der vierte WM-Titel im Cross-Country nach 2015, 2019 und 2020. Die 30-jährige, die am Freitag schon im Short Race triumphiert hatte, war auch schon Weltmeisterin auf der Strasse (2014) und im Radquer (2015). Neff, im Vorjahr Olympiasiegerin in Tokio, hatte 2017 WM-Gold und 2019 Silber gewonnen.

Ferrand-Prévot setzte sich unmittelbar nach dem Start ab und blieb auf ihrem Alleingang von negativen Zwischenfällen verschont. Deutlich weiter hinten ging es Neff zunächst sachte an, bevor sie sich in der zweiten Rennhälfte auf den 2. Platz nach vorne kämpfte.

Jolanda Neff erringt ihre dritte WM-Medaille im olympischen Cross-Country. Die 29-jährige St. Gallerin wird an den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Les Gets Zweite hinter der Französin Pauline Ferrand-Prévot, die mit mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung einen überlegenen Heimsieg feierte.

You can have it all: Pflaumen, Zwetschgen, Streusel, Guss & Rahm

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Berset setzt sich gegen Handy-Antenne ein – Swisscom streicht Projekt an seinem Wohnort

Ex-Krisenmanager: «Es ist eine Tatsache, dass das Netz schon jetzt dauernd am Limit läuft»

Von der Krise in die Apokalypse: Wie fromme Christen die Endzeit fühlen

So verschieden gehen Deutschland und die Schweiz mit der Strommangellage um

Empörung wegen «Z»-Symbol am ESAF: Ukrainischer Botschafter sagt Besuch ab

Keine erhöhte Strahlung am AKW Saporischschja +++«Russische Kampfkraft kaum erhöht»

Aeschbacher wahrt Schlussgang-Chance ++ Giger definitiv aus dem Rennen ++ Was zeigt Wicki?

Unglaubliche Fotosammlung entdeckt – so war das echte Leben im Wilden Westen

Eidgenössisches in Pratteln als Symbol des Zusammenhalts gefeiert

Am Festakt des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln sind die «guten traditionellen Werte» der Schweiz hervorgehoben worden. Diese verkörperte das Fest, das sich am Sonntag mit sportlichen, nicht aber organisatorischen Überraschungen dem Ende zuneigte.

Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) bezeichnete das Schwingfest bei seiner Ansprache bei der festlichen Übergabe der eidgenössischen Schwingerfahne von Zug an Pratteln als symbolischen Anlass für die Schweiz. Als Leichtgewicht und als Tessiner, also gleich mehrfacher Minderheitenvertreter im Schwingsport, sehe er im Anlass gerade einen sportlichen Beweis, wie weit es Minderheiten in der Schweiz bringen könnten.