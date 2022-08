Der erste Tag am Eidgenössischen hat gleich mehrere Überraschungen gebracht: Allein in Führung bei Halbzeit liegt der Basler Lokalmatador Adrian Odermatt, der all seine Kämpfe mit der Maximalnote 10 gewinnen konnte. Dahinter hat sich Pirmin Reichmuth die beste Ausgangslage der Topfavoriten erarbeitet. Der Innerschweizer, der lange mit Verletzungen zu kämpfen hatte, bodigte im 4. Gang auch König Christian Stucki, der bis dahin ebenfalls alle seine Kämpfe gewonnen hatte.

Bild: keystone

Chancen auf den Königstitel haben auch noch Joel Wicki, Matthias Aeschbacher, Domenic Schneider, Fabian Staudenmann und Armon Orlik, die allesamt drei Siege auf ihrem Konto haben.



Zurückgebunden wurde dagegen Saison-Dominator Samuel Giger, der im ersten Gang einen Gestellten hinnehmen musste und im dritten Gang überraschend gegen Joel Strebel verlor.