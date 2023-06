Victor Wembanyama: Kann mit Bällen, egal in welcher Grösse umgehen. Bild: keystone

Dieser Franzose «bringt die NBA in Gefahr»

Vor dem NBA-Draft (in der Nacht auf Freitag um 2.00 Uhr) sind alle Blicke auf Victor Wembanyama gerichtet. Der Franzose gilt als grösstes Talent der letzten 20 Jahre. Nun soll er seine Erfolgsgeschichte in der NBA fortsetzen.

Mehr «Sport»

Die NBA erlebt einen Wandel. Einen Wandel, der vielen eingefleischten Fans der besten Basketball-Liga der Welt nicht unbedingt gefallen dürfte. Denn die Europäer erobern allmählich die NBA. Mit Giannis Antetokounmpo, dem aktuellen NBA-Champion Nikola Jokic und Luka Doncic, zählen gleich drei Europäer zu den besten Spielern der Liga. Vorbei sind die Zeiten, in denen Spieler aus Europa belächelt wurden. Und nun kommt mit Victor Wembanyama auch noch das nächste Ausnahmetalent aus Europa dazu.

Der Franzose gilt als grösstes Talent seit dem Draft von Mega-Star LeBron James 2003. Der 2,21 Meter grosse Center bringt alles mit, was einen modernen «Big-Men» ausmacht. Seit dem Draft von Zion Williamson im Jahr 2019 waren sich die Experten im Vorfeld nicht mehr so einig, welcher Spieler an der ersten Stelle des Drafts ausgewählt wird. Lebron James bezeichnet Wembanyama als «Alien» oder als «Generationstalent». Kevin Durant sagte, die NBA sei «wirklich in Gefahr», wenn der Center in die Liga kommt.

Mit den San Antonio Spurs erhielt ein Franchise in der Draft-Lotterie den ersten Pick, welches sich bestens mit der Entwicklung von grossen Talenten auskennt. Die beiden Hall of Famer David Robinson und Tim Duncan, wurden beide ebenfalls von den Spurs an erster Stelle gedraftet und drückten der Liga von Beginn an ihren Stempel auf. Auch Wembanyamas Landsmann Tony Parker wurde in San Antonio zu einem der Top Point Guards der Liga.

Tim Duncan (links) und David Robinson (rechts) beim All-Star-Weekend 2008 in New Orleans. Bild: Getty Images North America

Gerade aufgrund der erfolgreichen Vergangenheit der Spurs hatte sich der 19-Jährige besonders darüber gefreut, dass diese die Draft-Lotterie gewannen. «Wenn ich mir ein Franchise hätte aussuchen müssen, welches den ersten Pick erhält, dann wären es die San Antonio Spur gewesen», sagte er im Podcast von Ex-NBA-Spieler JJ Redick.

Bei den Spurs wird der Franzose mit Gregg Popovich auf einen der erfolgreichsten Trainer der NBA-Geschichte treffen. Popovich machte bereits Duncan und Parker zu Superstars und Wembanyama könnte nun der nächste werden. Dass der 74-Jährige wie kein anderer als Förderer von jungen Talenten gilt, bestätigt Ex-NBA-Star Dwayne Wade «Coach Pop leistet erstaunliche Arbeit, er kann aus jungen Männern erwachsene Männer machen.» Tony Parker sagte über seinen Ex-Coach «Ich liebte es, für Pop zu spielen.» Eine der grossen Fähigkeiten des Top-Trainers ist es, sein Spiel immer weiterzuentwickeln, ansonsten wäre es ihm unmöglich gewesen über so eine lange Zeit erfolgreich in der NBA zu arbeiten.

Doch wohl auch unabhängig von seinem künftigen Trainer dürfte es schwer werden, den jungen Franzosen zu stoppen. Er bringt ein ähnliches Skill-Set wie Nikola Jokic mit, ist allerdings noch 10 Zentimeter grösser als der Serbe. Wembanyama vereint die Ballbehandlung eines Tony Parkers und die Spannweite und Athletik von Tim Duncan. Er besitzt die Anlagen, um ein Spieler zu werden, der ähnlich schwer zu verteidigen sein dürfte wie vor ihm Shaquille O'Neal oder aktuell Giannis Antetokounmpo.

Einige Highlights von Victor Wembanyama. Video: YouTube/NBA

Wembanyama selbst hat jedenfalls keine Angst vor der NBA. «Niemand wird mich davon abhalten, den Ball zu dribbeln, den Ball nach vorne zu bringen und 3er zu schiessen. Niemand wird mich daran hindern, das zu tun», sagte er gegenüber «ESPN». Bei einer Pressekonferenz vor dem Draft sagte der Spieler, der aktuell noch beim Pariser Klub Levallois Metropolitans unter Vertrag steht «Ich versuche der beste zu werden.» Der 19-Jährige ist von sich und seinen Fähigkeiten überzeugt und weiss auch, dass er sich auf dem Feld nicht zu verstecken braucht.

«Wemby» soll ab der kommenden Saison der Hoffnungsträger der San Antonio Spurs werden. Das Franchise verpasste zuletzt vier Jahre infolge die Qualifikation für die Playoffs. Mit Wembanyama soll sich dies in der kommenden Saison schleunigst ändern. Dies sieht der Franzose auch so, «Ich will so schnell es geht lernen zu gewinnen. Ich will keine Zeit verlieren.»

Ob Wembenyama später einmal in einer Reihe mit LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant oder Magic Johnson genannt wird, wird die Zeit zeigen. Doch eins dürfte schon vor dem Draft klar sein, es dürfte in den letzten 20 Jahren keinen Spieler gegeben haben, welcher bessere Voraussetzungen gehabt hätte, sich in einigen Jahren einmal in die GOAT-Debatte der NBA einmischen zu können, als der 19-jährige Franzose.