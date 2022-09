Hier wollen sie hin: Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic und Rudy Gobert (v. l.) in der Finalspielstätte. bild: imago / watson

Doncic, Giannis & Co: So spektakulär war die Basketball-EM noch nie – das musst du wissen

Heute beginnt die EuroBasket in vier verschiedenen Ländern. So viele Stars waren an dem Turnier noch nie dabei.

Niklas Helbling Folgen

Wo und wann wird gespielt?

Die Europameisterschaft im Basketball startet am Donnerstag, dem 1. September, mit dem Eröffnungsspiel zwischen Spanien und Bulgarien in Tiflis. Neben der georgischen Hauptstadt zählen auch Tschechien, Italien und Deutschland zu den Gastgebern. Dabei werden alle Spiele der vier Gruppen an jeweils einem Spielort ausgetragen. Die Gruppe A mit Georgien spielt in Tiflis, die Gruppe B mit Deutschland in Köln, die Gruppe C mit Italien in Mailand und die Gruppe D mit Tschechien in Prag.

Bis zum 8. September finden täglich mindestens sechs Spiele statt, am Samstag und Dienstag stehen gar alle 24 Teams im Einsatz. Die früheste Startzeit ist dabei 13.30 Uhr, die späteste 21.00 Uhr. Die K.o.-Runde findet dann ausschliesslich in Berlin statt. In der Mercedes-Benz-Arena werden am Sonntag, dem 18. September, dann auch das Spiel um Platz 3 und der Final ausgetragen. Die Arena im Osten Berlins fasst 14'500 Zuschauerinnen und Zuschauer.

In der Mercedes-Benz-Arena trägt unter anderem Alba Berlin seine Heimspiele aus. Bild: imago

Ist die Schweiz dabei?

Nein, leider nicht. Die Schweizer Basketballnationalmannschaft hat die Qualifikation verpasst und wartet damit weiter seit 1955 auf eine EM-Teilnahme. Für die Schweiz hat bereits die Qualifikation für 2025 begonnen. Das sind die vier Gruppen an der EuroBasket 2022:

Gruppe A

Georgien

Belgien

Bulgarien

Montenegro

Spanien

Türkei

Gruppe B

Deutschland

Bosnien und Herzegowina

Frankreich

Litauen

Slowenien

Ungarn

Gruppe C

Italien

Estland

Griechenland

Grossbritannien

Kroatien

Ukraine

Gruppe D

Tschechien

Finnland

Israel

Niederlande

Polen

Serbien

Wer sind die Stars?

Das Turnier ist gespickt mit den Besten der Besten. In Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Nikola Jokic (Serbien) sind gleich zwei Spieler dabei, die in der NBA bereits je zweimal zum wertvollsten Spieler der Saison (MVP) gewählt wurden. Dazu kommt mit Luka Doncic (Slowenien) einer der beliebtesten und talentiertesten Basketballer der Welt. So gut war eine Europameisterschaft noch nie besetzt. Was auch daran liegt, dass zuvor überhaupt erst ein Europäer (Dirk Nowitzki) zum MVP gekürt wurde.

Doch es sind nicht nur die drei Superstars, welche es an der EuroBasket zu bewundern gibt. Ein vierter, zwar weniger spektakulärer, aber ebenso hervorragender Spieler, der in der NBA eine Menge Geld verdient, ist Rudy Gobert. Der Franzose wurde bereits dreimal zum besten Verteidiger der US-Liga gewählt.

Offensiv limitiert, defensiv dafür einer der besten der Welt: Rudy Gobert (mit Ball). Bild: imago

Dazu kommen weitere etablierte NBA-Spieler wie Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas (beide Litauen), Dennis Schröder (Deutschland) oder Bojan Bogdanovic (Kroatien) und solche, die auf dem Weg dorthin sind wie Lauri Markkanen (Finnland) oder Franz Wagner (Deutschland).

Diese NBA-Spieler könntest du ebenfalls kennen: Jusuf Nurkic (Bosnien und Herzegowina), Daniel Theis (Deutschland), Evan Fournier, Timothe Luwawu-Cabarrot (beide Frankreich), Deni Avdija (Israel), Dario Saric, Ivica Zubac (beide Kroatien), Jonas Valanciunas (Litauen), Nemanja Bjelica (Serbien), Goran Dragic (Slowenien), Cedi Osman (Türkei).

Hoch talentiert und in der NBA bereits als Rookie Starter: Franz Wagner. Bild: imago

Dabei ist es zu eng gefasst, wenn man nur die Spieler aus der NBA aufführt. Denn auch aus den europäischen Ligen treten die talentiertesten Spieler an. Von den zehn besten Akteuren der vergangenen EuroLeague-Saison, sozusagen der Champions League des Basketballs, treten fast alle Spieler an, deren Heimatland auch an der EM teilnimmt.

Mit Vladimir Lucic und Vasilie Micic bzw. Georgios Papagiannis und Kostas Sloukas haben die Serben und die Griechen jeweils zwei dieser Spieler. Bulgarien (Aleksandar Vezenkov) und die Türkei (Shane Larkin) haben je einen. Einzig EuroLeague-MVP Nikola Mirotic verzichtet darauf, für Spanien anzutreten.

Serbien kann neben NBA-MVP Nikola Jokic auch auf zwei der besten Spielern in Europa zählen: Vladimir Lucic und Vasilije Micic (3. v. l. mit gesenktem Kopf). Bild: imago

Wer sind die Favoriten?

Es ist schwierig, einen klaren Favoriten auszumachen. Titelverteidiger Slowenien gehört mit Luka Doncic und Goran Dragic natürlich dazu. Aber Dragic, MVP der EM 2017, ist mit 36 Jahren weit über seinen Zenit hinaus. Ansonsten sind die Slowenen nicht so gut aufgestellt wie andere Teams. Es hängt also alles am 23-jährigen «Wunderkind» Doncic.

Ebenfalls gute Chancen werden Griechenland und Serbien zugerechnet. Neben Antetokounmpo und Jokic haben sie weitere sehr starke Basketballer, die hauptsächlich in Europa angestellt sind. Es wäre für beide Nationen der erste Titel, wobei Serbien als Teil von Jugoslawien bereits viermal Europameister wurde.

Tritt mit seinen Brüdern Thanasis und Kostas für Griechenland an: Giannis Antetokounmpo. Bild: imago

Ähnlich stark sehen die Buchmacher ansonsten nur Frankreich, das dank Gobert vor allem defensiv sehr stark ist. Dahinter rechnen sich Spanien und Litauen Aussenseiterchancen aus. Spanien zählt traditionell auf eine starke Teamleistung und Litauen verlässt sich vor allem auf die beiden NBA-Big-Men Sabonis und Valanciunas.

Wann wird es heiss?

Da sich in den Sechsergruppen jeweils vier Nationen für die Achtelfinals qualifizieren, ist nicht damit zu rechnen, dass einer der Titelanwärter bereits früh scheitert. Ab den Achtelfinals können aber heisse Duelle erwartet werden. Dort könnten beispielsweise Spanien und Deutschland aufeinandertreffen.

Spätestens ab dem Viertelfinal wird es zu Krachern kommen, und am Final-Four-Weekend (Halbfinals am Freitag, 16. September; Final am Sonntag, 18. September) sollten alle Basketballfans unbedingt einschalten.

Wo kann ich die Spiele sehen?

Leider ist es für Basketballfans in der Schweiz nicht so einfach, die Spiele live zu verfolgen. In Deutschland überträgt Magenta TV alle Spiele, die Partien des deutschen Teams gar kostenlos. Aber sind diese in der Schweiz nicht empfangbar. Um die EuroBasket also zu verfolgen, braucht es einen Account bei «Courtside1891». Der Pass, um alle Spiele live sehen zu können, kostet rund 23 Franken.