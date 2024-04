Boban Marjanovic sorgte mit seiner Aktion bei den Heimfans für Begeisterung. Bild: keystone

NBA-Star vergibt absichtlich zwei Freiwürfe – und sorgt damit für Begeisterung

In der NBA-Partie zwischen den Los Angeles Clippers und den Houston Rockets vergab Boban Marjanovic absichtlich zwei Freiwürfe – und bescherte den Zuschauenden damit ein gratis Chicken-Sandwich.

Vergibt ein Spieler der gegnerischen Mannschaft im vierten Viertel zwei Freiwürfe nacheinander, gibt es für die Zuschauenden ein gratis Chicken-Sandwich. So will es die Tradition in der Arena d er Los Angeles Clippers. Dieser Brauch war auch dem Rockets-Center Boban Marjanovic bekannt – und so bescherte er den anwesenden Fans im Stadion ein besonderes Geschenk.

4:44 vor Schluss beim Stand von 105:97 für sein Team fand der erste Freiwurf des Serben den Korb nicht. Mit seiner Gestik gab Marjanovic den Fans zu verstehen, dass er auch beim zweiten Wurf nicht die Absicht hat, den Korb zu treffen. Und tatsächlich: Marjanovics Wurf ging daneben – ganz zur Freude der Zuschauenden im Stadion.

Schliesslich entschieden die Houston Rockets die Partie mit 116:105 für sich. Die besondere Geste konnte sich Marjanovic vor allem deshalb erlauben, weil es in der Partie für beide Teams um nichts mehr ging. Für Houston lagen die Playoffs bereits vor dem Spiel ausser Reichweite, die LA Clippers standen als Viertplatzierte in der Western Conference bereits als Playoff-Gegner der Dallas Mavericks fest.

Marjanovic wird im kommenden Sommer ablösefrei zu haben sein – seine Zukunft in der NBA steht dementsprechend noch in den Sternen. In Los Angeles hat der 2,24 Meter grosse und in der NBA äusserst beliebte Riese mit seiner Aktion aber zumindest bei den Fans positive Werbung in eigener Sache gemacht.

(kat)