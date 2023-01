Brady-Show bei Playoff-Einzug – schier endlose Highlights aus der NFL

Der siebenfache Champion Tom Brady kämpft mit den Bucs wieder einmal um den Super Bowl. Bild: keystone

Brady-Show bei Playoff-Einzug – hier kommen schier endlos viele Highlights aus der NFL

In Woche 17 qualifizieren sich die Tampa Bay Buccaneers und die New York Giants für die Playoffs um den Super Bowl. Am Neujahrstag gab es in der National Football League jede Menge heisser Szenen. Eine Auswahl.

Besonders bemerkenswert ist der 30:24-Sieg der Tampa Bay Buccaneers gegen die Carolina Panthers. Tom Brady führte sein Team nach 0:14- und 10:21-Rückstand noch zum Erfolg – drei Mal warf er dabei einen Touchdown-Pass auf Mike Evans. Mit einem Quarterback-Sneak setzte Brady danach noch seinen ersten Rushing-Touchdown der Saison obendrauf. Dank dem Erfolg haben die Bucs die NFC South Division gewonnen und sich so für die Playoffs qualifiziert.

Die Resultate

Das Playoff Picture

In der AFC sind fix in den Playoffs: Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Los Angeles Chargers und Baltimore Ravens. Um die letzten beiden Plätze balgen sich fünf Teams: Jacksonville Jaguars, New England Patriots, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers und Tennessee Titans.

In der NFC sind fix in den Playoffs: Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys und New York Giants. Um den letzten freien Platz balgen sich drei Teams: Seattle Seahawks, Detroit Lions und Green Bay Packers.

Eagles fliegen zickzack

Gardner Minshew wirft den Ball weit nach rechts, wo ihn A.J. Brown fängt und sich zugleich aufmacht, wieder nach links zu ziehen und den Turbo zu zünden. Resultat des Spielzugs: Ein 78-Yard-Touchdown.

Mahomes spielt «Wand ab»

Bei jedem anderen würde man von Glück sprechen, aber vielleicht hat Patrick Mahomes das ja tatsächlich so gewollt … Der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs wirft einen Ball, der geblockt wird und direkt wieder in seinen Händen landet:

Kommt ein Pickens geflogen

George Pickens liegt quer in der Luft, um den Ball zu fangen:

Druck? Na und!

Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers sorgt mit diesem Touchdown-Pass auf Najee Harris für die Entscheidung gegen die Baltimore Ravens:

Fields wird Usain Bolt

Chicago-Quarterback Justin Fields findet keine Anspielstation, gerät unter Druck – und löst die Situation mit einem Lauf von 60 Yards bis knapp vor Detroits Endzone. Fields erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 33 km/h:

Hill hebt ab …

Tyreek Hill macht gegen die New England Patriots den ersten Touchdown der Miami Dolphins. Er feiert ihn standesgemäss mit einem Rückwärts-Salto:

… aber James macht's schöner

Auch Richie James von New York Giants jubelt mit einem Überschlag – noch spektakulärer:

Hello Pick-6, old friend!

Giants-Safety Landon Collins greift das Ei aus der Luft und macht sich auf in Richtung Endzone der Indianapolis Colts:

Hello again …

Gleich noch ein schöner Pick-6, exerziert von Kyle Dugger von den New England Patriots:

… and again

Weil aller guten Dinge drei sind, hier der Pick-6, den die Philadelphia Eagles gegen die New Orleans Saints kassieren:

Brady wirft für einen 63-Yard-Touchdown

Er kann es ja doch noch. Tom Brady mit einem grandiosen Pass zu Mike Evans, der für die ersten Punkte der Tampa Bay Buccaneers gegen die Carolina Panthers sorgt:

Nein, das ist keine Wiederholung

Brady findet Evans ein weiteres Mal – der nächste Touchdown für die Bucs:

Brady! Evans! Zum dritten!

63 Yards beim ersten Touchdown, 57 Yards beim zweiten und das dritte erfolgreiche Zuspiel von Tom Brady an Mike Evans geht immerhin auch über 30 Yards.

Mostert tankt sich durch

Nichts und niemand scheint Raheem Mostert stoppen zu können. Ein eindrücklicher Rush des Dolphins-Runningbacks:

Wenn deine Abwehr ein Sieb ist

Die Houston Texans spüren noch den Kater der Silvester-Party, was Travis Etienne von den Jacksonville Jaguars gnadenlos ausnutzt. Wie ein heisses Messer durch Butter kommt er durch die Verteidigung:

McKinnon tanzt Gegner schwindlig

Jerick McKinnon von den Kansas City Chiefs sorgt dafür, dass seine Gegenspieler von den Denver Broncos nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist:

Kicker sorgt für Last-Second-Sieg

Younghoe Koo ist der Matchwinner der Atlanta Falcons. Dank seinem erfolgreichen Field Goal in letzter Sekunde gewinnt sein Team gegen die Arizona Cardinals 20:19.

Welcome to the show

Jarrett Stidham ist gegen die San Francisco 49ers erstmals Starting-QB der Las Vegas Raiders. Erstes Spiel, erster Drive – und gleich erster Touchdown:

Sollen wir uns den Namen Jarrett Stidham besser merken? Grossartig, wie er unter massivem Druck diesen Touchdow-Pass wirft:

Adams fängt einen dicken Fisch

Davante Adams geht nach dem laaangen Pass auf Tauchstation und fischt tatsächlich etwas aus dem Teich:

Williams machts mit einer Hand

Ladies and gentlemen: Mike Williams!

Ätschibätsch!

Aaron Rodgers täuscht einen Pass an – und läuft dann selber in die Endzone: