Grosse Dolphins-Show, Taylor Swift und was in der NFL sonst noch alles für Furore sorgte

Ein Stadionbesuch von Taylor Swift stellte in den USA schier alles in den Schatten, was sich auf dem Spielfeld ereignete. Eigentlich zu Unrecht, denn in vielen Stadien bot der 3. Spieltag grosses Spektakel. Unsere ausgewählten Highlights.

Dolphins mit 70 Punkten!

Vor 57 Jahren siegten die Washington Redskins mit 72:41 gegen die New York Giants – in der Super-Bowl-Ära ist das bis heute Rekord für die meisten Punkte eines Teams. Die Miami Dolphins schrammten nur knapp daran vorbei: Sie überfuhren die Denver Broncos mit 70:20.

Die Zuschauer sahen mehr als einen Klassenunterschied, Miami war in allen Belangen überlegen. De'Von Achane und Raheem Mostert schafften beide jeweils vier Touchdowns, Achane kam – in seinem erst zweiten NFL-Spiel – auf sagenhafte 203 Rushing Yards. Quarterback Tua Tagovailoa warf für 309 Yards und sagte hinterher: «Das ist mit nichts zu vergleichen, was ich je erlebt habe. Keiner hat den Fuss vom Gas genommen, jeder hat weitergespielt und wir sehen, was dabei herausgekommen ist.»

Washingtons Rekord aus dem Jahr 1966 hätte Miami sogar an sich reissen können: 33 Sekunden vor dem Ende der Partie hätten die Dolphins ein Field Goal aus 44 Yards treten können, es wären die Punkte 71 bis 73 gewesen. Aber Headcoach Mike McDaniel wies den eingewechselten Ersatz-Quarterback Mike White an, niederzuknien – aus Respekt vor dem Gegner, wie die Sieger sagten.

Einen anderen Rekord holten sich die Miami Dolphins dafür: Als erstes Team sammelten sie in einem Spiel sowohl 350 Passing Yards wie auch 350 Rushing Yards; total kamen sie auf 726 Yards Raumgewinn.

Was läuft zwischen Taylor Swift und Travis Kelce?

Grosse Aufregung in Kansas City: Auf der Tribüne sah Musik-Superstar Taylor Swift den 41:10-Sieg der Chiefs gegen die Chicago Bears. Nicht auf einem gewöhnlichen Platz, sondern in einer Suite an der Seite von Travis Kelces Mutter. Schon länger wird über eine Beziehung der beiden gerätselt.

Späte Wende der Packers

0:17 lagen die Green Bay Packers gegen die New Orleans Saints nach drei Vierteln zurück. Doch im letzten Viertel schafften sie zur Freude der Fans im Lambeau Field noch die Wende. Jordan Love, bei den Packers der Nachfolger von Aaron Rodgers als Quarterback, fand gerade noch rechtzeitig ins Spiel. Green Bay hatte aber auch das Glück, dass die Saints kurz vor Schluss ein Field Goal aus 46 Yards verfehlten. Im elften Jahr hintereinander gewannen die Packers somit ihr erstes Heimspiel der Saison – kein anderes Team kann so eine Serie vorweisen.

Chargers siegen endlich

Die ersten beiden Saisonspiele verloren die Los Angeles Chargers trotz guter Leistungen. Nun klappte es beim 28:24 gegen die Minnesota Vikings mit dem ersten Sieg. Herausragend war Quarterback Justin Herbert mit 405 Passing Yards und drei Touchdown-Pässen. Den Erfolg bezahlten die Chargers indes mit dem Ausfall von Mike Williams, der eine möglicherweise schwere Knieverletzung erlitt.

Pfiffe gegen Zach Wilson

In der Haut von Zach Wilson möchte man nicht stecken. Der Quarterback der New York Jets wurde von den eigenen Fans ausgepfiffen – eine Seltenheit in der NFL. Nach der 10:15-Niederlage gegen die New England Patriots, der zweiten im dritten Saisonspiel, wird über Wilsons Ablösung diskutiert. Er ist nicht die erste Wahl der Jets, musste aber nach dem Achillessehnenriss des neuverpflichteten Aaron Rodgers in die Bresche springen. Als Nachfolger von Wilson sind Carson Wentz und Jameis Winston im Gespräch.

Kickoff-Return von Fullback

Der Job von Andrew Beck ist es eigentlich, einem Runningback den Weg frei zu blocken. Aber gegen die Jacksonville Jaguars zeigte der Fullback der Houston Texans, dass er mehr als das kann. Beck gelang ein Kickoff-Return über 85 Yards.

Beck gelang mit seinem Touchdown ein enorm seltenes Kunststück: Es war der erste eines Fullbacks in der NFL seit 18 Jahren. «Ich hob den Ball auf und sah etwas Raum. Manchmal geht einfach alles auf», strahlte er. Brillant war zudem ein Touchdown-Pass über 68 Yards, den Rookie-Quarterback CJ Stroud auf Tank Dell warf.

Bills in Washington überlegen

Das Resultat allein spricht Bände: Mit 3:37 tauchten die Washington Commanders zuhause gegen die Buffalo Bills. Quarterback Sam Howell unterliefen vier Interceptions und er wurde nicht weniger als neunmal gesackt. Dessen Gegenpart Josh Allen musste selbst gar nicht mehr so viel leisten: ein Touchdown-Pass zu Gabe Davis und ein selbst erlaufener Touchdown standen bei ihm am Schluss zu Buche.

Gay stellt Kicker-Rekord auf

Gleich vier Field Goals aus über 50 Yards Distanz schaffte Matt Gay. Mit dieser Leistung stellte der Kicker der Indianapolis Colts einen neuen NFL-Rekord auf. Sie schlugen dank Gay die Baltimore Ravens 22:19 nach Verlängerung – und auch in dieser Overtime war der Kicker der Matchwinner. Er jagte das Ei aus 53 Yards durch die Stangen.

Gays erfolgreiche Kicks gegen die Ravens. Video: YouTube/NFL