Aaron Rodgers verletzte sich in seinem Jets-Debüt. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

NFL-Fans hoffen auf Freibier und jubeln schon – doch dann …

18 Jahre war Aaron Rodgers Teil der Green Bay Packers. In der Saison 2010/11 gewann der talentierte Quarterback mit dem NFL-Team aus Wisconsin den Super Bowl. Doch insgesamt blieben der bald 40-Jährige und die Packers gemessen am Talent meist hinter den Erwartungen zurück. Nun ist diese Ära vorbei. Rodgers setzt seine Karriere bei den New York Jets fort.

Ein Abgang, der nicht überall gut ankam. Eine Bar in Wisconsin geht gar so weit, dass sie an jedem Spiel der Jets gratis Drinks offeriert – sofern das Team aus New York verliert. So auch in der Nacht auf Montag, als die Jets zum Saisonauftakt auf die Buffalo Bills trafen. Die Schadenfreude erreichte ihren Höhepunkt, als sich Rodgers auch noch verletzte und das Spiel nicht fortsetzen konnte. Die Leute in der Bar jubelten und begannen, Drink um Drink zu bestellen. Sie waren sich sicher, dass die Jets gegen die favorisierten Bills nun nur noch verlieren konnten.

Eine Fehlannahme. Auch ohne Rodgers schafften die Jets das Comeback und gewannen dank Rookie Xavier Gipson in der Verlängerung. So mussten die Gäste in der Bar in Wisconsin ihre Rechnung am Ende doch selbst schultern. Neben der gähnenden Leere im Portemonnaie kam am Tag darauf wohl auch noch schlechtes Gewissen dazu: Mittlerweile ist bekannt, dass sich Green Bays ehemaliger Publikumsliebling die Achillessehne gerissen hat und für den Rest der Saison ausfällt. (abu)