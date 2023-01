Sie sind die Favoriten auf den Sieg im Superbowl: die Buffalo Bills (in weiss) und Kansas City Chiefs (in rot). Bild: www.imago-images.de

So stehen die Playoff-Chancen der einzelnen Teams am letzten NFL-Spieltag

In der US-Liga des American Footballs steht die letzte Runde vor den Playoffs an. Für viele Teams geht es dabei noch um einiges – doch aufgrund einer Spielabsage ist die Lage etwas unübersichtlich.

Das Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills musste in der Nacht auf Dienstag abgebrochen werden, nachdem Damar Hamlin, Defensivspieler der Bills, einen Herzstillstand erlitten hatte und reanimiert werden musste. Mittlerweile ist der 24-Jährige aus dem Koma erwacht und kommunikationsfähig.

Die NFL gab derweil bekannt, die Partie nicht nachzuholen. So findet am Wochenende der letzte Spieltag der regulären Saison statt, Buffalo und Cincinnati werden ihre geplanten Partien gegen New England beziehungsweise Baltimore absolvieren. Darum geht es am letzten Spieltag der NFL noch.

Die Spiele der letzten Runde

American Football Conference (AFC)

Das Rennen um Platz 1

Das jeweils beste Team der beiden Conferences bekommt in der ersten Playoff-Runde ein Freilos. In der AFC kämpfen noch drei Teams um dieses Privileg. Eigentlich waren die Buffalo Bills in der besten Ausgangslage, weil sie das Direktduell mit den Kansas City Chiefs für sich entschieden haben. Dieses entscheidet im Falle, dass zwei Teams die gleiche Bilanz haben. Weil Buffalo nun aber einen Sieg (und ein Spiel) weniger auf dem Konto hat als Kansas City, sind die Chiefs nun in der Pole Position.

So holen sich die Chiefs Platz 1:

Wenn sie ihre Partie in Las Vegas gewinnen.

Wenn Buffalo gegen New England verliert.

Plötzlich in der Pole Position: Die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes. Bild: keystone

So holen sich die Bills Platz 1:

Wenn sie gegen New England gewinnen sowie Kansas City in Las Vegas verliert.

Sorgt sich um seine Mitspieler, muss aber am Wochenende wieder seine Bestleistung abrufen: Josh Allen. Bild: keystone

Während nun nur noch die Teams der Quarterbacks Patrick Mahomes und Josh Allen Chancen auf Platz 1 haben, hätte Cincinnati bei einem Sieg gegen Buffalo zumindest Aussenseiterchancen gehabt. Dazu hätten sie auch Baltimore schlagen müssen, während Kansas City gegen Las Vegas verliert. Dies ist jetzt nicht mehr möglich, und auch um den Sieg in der Division AFC North muss Cincinnati noch zittern.

So sähen die Duelle in der 1. Playoff-Runde nach aktuellem Stand aus: Kansas City (1) mit Freilos

Buffalo (2) – New England (7)

Cincinnati (3) – Baltimore (6)

Jacksonville (4) – LA Chargers (5)



Das Rennen um die restlichen Playoff-Plätze

Neben Kansas City, Buffalo und Cincinnati sind auch die Los Angeles Chargers sowie die Baltimore Ravens sicher in den Playoffs dabei. Baltimore hat sogar noch die Chance, sich die AFC North zu sichern und damit Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde zu geniessen. Bei einem Sieg am letzten Spieltag käme es zu einem Sonderfall. Da sie dann gleich viele Siege wie Cincinnati hätten, aber eine Niederlage mehr, wären die Bengals eigentlich vorne. Die Besitzer der 32 NFL-Teams haben sich aber darauf geeinigt, dass in diesem Fall eine Münze geworfen würde, um zu bestimmen, wer das erste Playoff-Spiel im eigenen Stadion austragen darf.

So holen sich die Ravens Platz 1 in der AFC North:

Wenn sie gegen Cincinnati gewinnen und den anschliessenden Münzwurf ebenfalls gewinnen.

Baltimore wartet weiter auf die Rückkehr von Lamar Jackson. Bild: keystone

Zwei Playoffplätze sind zusätzlich noch zu vergeben. Einer davon geht an den Sieger der Division AFC South. Hier ist leicht zu erklären, wer diesen erhält. Es kommt nämlich am letzten Spieltag zum Duell der beiden Konkurrenten aus Jacksonville und Tennessee. Der Sieger des Spiels (Sonntagmorgen, 2.15 Uhr) ist für die Playoffs qualifiziert.

Der Sieger ist drin: Tennessee hofft gegen Jacksonville auf Runningback Derrick Henry (r.). Bild: www.imago-images.de

Im Rennen um die dritte Wildcard wird es hingegen komplizierter. Drei Teams kämpfen hier nämlich noch um den Einzug in die Playoffs: die New England Patriots, die Miami Dolphins und die Pittsburgh Steelers. Alle haben sie acht Siege und acht Niederlagen. Der letzte Spieltag entscheidet also über alles. Nach dem Erfolg gegen Miami vom vergangenen Wochenende geht New England aufgrund der besten Bilanz gegen AFC-Teams mit einem Vorteil in die letzte Runde.

So holen sich die Patriots die Wildcard:

Wenn sie gegen Buffalo gewinnen.

Wenn sie gegen Buffalo verlieren, Jacksonville gegen Tennessee siegt und Miami sowie Pittsburgh verlieren.

So holen sich die Dolphins die Wildcard:

Wenn sie gegen die New York Jets gewinnen und New England verliert.

Jakobi Meyers fängt den entscheidenden Touchdown in der Partie gegen Miami. Bild: www.imago-images.de

So holen sich die Steelers die Wildcard:

Wenn sie gegen Cleveland gewinnen und New England sowie Miami verlieren.

Er will die Steelers noch in die Playoffs führen: Rookie-Quarterback Kenny Pickett. Bild: keystone

Es wird somit ein spannendes Rennen um die letzte Wildcard. New England, das zwar im Falle eines Sieges in jedem Fall in den Playoffs steht, hat aber gleichzeitig einen entscheidenden Nachteil. Während Pittsburgh mit Cleveland und Miami mit den Jets Gegner haben, die bereits definitiv ausgeschieden sind, muss Patriots-Gegner Buffalo gewinnen. Alle drei Spiele finden am Sonntag um 19 Uhr statt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass alle drei Teams verlieren, wäre Jacksonville selbst bei einer Niederlage gegen Tennessee dabei – New England, Miami und Pittsburgh wären dann raus.

So wird bei gleicher Bilanz entschieden 1. Sieger des Direktduells oder beste Bilanz in den Direktduellen bei mehreren Teams

2. Beste Bilanz in Spielen gegen Gegner aus der eigenen Conference

3. Beste Bilanz in Spielen gegen Gegner, gegen welche alle Teams mit derselben Bilanz gespielt haben (wenn es mindestens 4 Spiele sind)

4. Die Stärke der Gegner, die man geschlagen hat

5. Die Stärke der Gegner, gegen die man gespielt hat

6. Zusammengezählte Rangierung in der Liste der meisten Punkte und der zugelassenen Punkte innerhalb der Conference

7. Zusammengezählte Rangierung in der Liste der meisten Punkte und der zugelassenen Punkte in der ganzen NFL

8. Beste Punktedifferenz in Spielen gegen Gegner aus der eigenen Conference

9. Beste Punktedifferenz in allen Spielen

10. Beste Touchdowndifferenz in allen Spielen

11. Münzwurf​

Diese Teams aus der AFC sind bereits ausgeschieden:

Cleveland Browns (7 Siege, 9 Niederlagen)

New York Jets (7 S, 9 N)

Las Vegas Raiders (6 S, 10 N)

Indianapolis Colts (4 S, 1 U, 11 N)

Denver Broncos (4 S, 12 N)

Houston Texans (2 S, 1 U, 13 N)

National Football Conference (NFC)

Das Rennen um Platz 1

Auch in der NFC steht am letzten Spieltag noch einiges auf dem Spiel. Und auch hier gibt es noch eine Menge möglicher Szenarien. Der Favorit ist nach wie vor Philadelphia, doch Dallas und San Francisco haben ebenfalls noch Chancen.

So holen sich die Eagles Platz 1:

Wenn sie gegen die New York Giants gewinnen.

Wenn sie gegen die New York Giants verlieren und auch San Francisco gegen Arizona und Dallas in Washington unterliegen.

Sein Einsatz ist noch unsicher: Philadelphia-QB Jalen Hurts. Bild: keystone

So holen sich die 49ers Platz 1:

Wenn sie gegen Arizona gewinnen und Philadelphia gegen die Giants verliert.

So holen sich die Cowboys Platz 1:

Wenn sie gegen Washington gewinnen und sowohl Philadelphia gegen die Giants als auch San Francisco gegen Arizona verliert.

America's Team: Die Dallas Cowboys sind sicher in den Playoffs dabei. Bild: keystone

So sähen die Duelle in der 1. Playoff-Runde nach aktuellem Stand aus: Philadelphia (1) mit Freilos

San Francisco (2) – Seattle (7)

Minnesota (3) – New York Giants (6)

Tampa Bay (4) – Dallas (5)​

Das Rennen um die weiteren Playoff-Plätze

Die Division-Gewinner San Francisco (NFC West), Minnesota Vikings (NFC North) und Tampa Bay Buccaneers (NFC South) sind gesetzt. So auch Philadelphia und Dallas, die sich noch ein Fernduell um den Triumph in der NFC East liefern. Mit den New York Giants kommt ein weiterer Playoff-Teilnehmer aus dieser Division. Die dritte Wildcard ist aber noch hart umkämpft. Drei Teams dürfen noch darauf hoffen: die Green Bay Packers, Detroit Lions und Seattle Seahawks.

So holen sich die Packers die Wildcard:

Wenn sie gegen Detroit gewinnen.

Will Green Bay im Direktduell mit Detroit zum vierten Mal in Folge in die Playoffs führen: Aaron Rodgers (Nummer 12). Bild: www.imago-images.de

So holen sich die Seahawks die Wildcard:

Wenn sie gegen die Los Angeles Rams gewinnen und Detroit Green Bay schlägt.

So holen sich die Lions die Wildcard:

Wenn sie gegen Green Bay gewinnen und Seattle den Rams unterliegt.

Die Partie zwischen Green Bay und Detroit in der Nacht auf Montag (2.20 Uhr) könnte also sehr spannend werden. Dafür müsste Seattle am Sonntagabend (22.25 Uhr) aber gegen die Los Angeles Rams siegen, ansonsten wären die Lions definitiv ausgeschieden. Für die Rams geht es aber eigentlich um nichts mehr – sie können höchstens dem Division-Rivalen die Playoff-Teilnahme vermiesen.

Der Titelverteidiger um Wide Receiver Cooper Kupp ist bereits ausgeschieden. Bild: www.imago-images.de

Diese Teams aus der NFC sind bereits ausgeschieden: