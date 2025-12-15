In dieser Szene verletzt sich Patrick Mahomes. Bild: keystone

Mahomes' Chiefs verpassen die Playoffs – und der Superstar verletzt sich schwer

Die Kansas City Chiefs verpassen in der NFL nach zehn Jahren erstmals die Playoffs. Zur sportlichen Tristesse gesellt sich Verletzungspech. Quarterback Patrick Mahomes zieht sich einen Kreuzbandriss zu.

Die Chiefs unterlagen den Los Angeles Chargers im heimischen Stadion 13:16 und kassierten damit die achte Niederlage im vierzehnten Spiel der laufenden Saison. Weil die Houston Texans ihre Partie gegen die Arizona Cardinals gewannen, haben die Chiefs keine Chance mehr auf die Teilnahme an den Playoffs – und auf den dritten Super-Bowl-Sieg innert vier Jahren.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NFL

Zu allem Überfluss verletzte sich Mahomes in der Schlussphase am linken Knie. Der zweimalige MVP wurde ins Behandlungszelt gebracht und konnte nicht mehr weiterspielen. Am Abend hatten sie bei den Chiefs die bittere Wahrheit: Mahomes hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird monatelang pausieren müssen.

Die Chiefs teilten mit, dass eine Operation in Erwägung gezogen werde. Ob Mahomes nach der schwersten Verletzung seiner Karriere zum Start in die kommende Saison im September wieder einsatzfähig sein wird, ist offen. Der Pechvogel schrieb jedenfalls: «Ich werde stärker zurückkommen.»

Für Kansas City, das seit 2019 dreimal den Super Bowl gewann, steht nun eine schwierige Aufgabe bevor. In der Saisonpause müssen die Chiefs im Kader einige Baustellen beheben. Denn neben der Offense, die schon in der letzten Saison nicht mehr auf dem Niveau der vergangenen Jahre war, ist auch die Defense deutlich schwächer geworden. Dies hat auch mit alternden Stars wie Tight End Travis Kelce oder Defensive Tackle Chris Jones zu tun. Das Kader braucht dringend eine Verjüngungskur – sollte gleichzeitig aber nicht an Qualität einbüssen.

Travis Kelce ist nicht mehr die zuverlässige Anspielstation, die der 36-Jährige einmal war. Bild: keystone

Mahomes ist an der enttäuschenden Saison nur bedingt ein Vorwurf zu machen. Zwar spielt er für seine Verhältnisse kein hervorragendes Jahr, doch hat dies auch mit den unzuverlässigen Passempfängern zu tun. Immer wieder lassen diese einfache Bälle fallen und sorgen so für Probleme bei der Offensive. Dass der 36-jährige Taylor-Swift-Freund Kelce nicht mehr die Anspielstation ist, die Mahomes jederzeit zur Verfügung steht, tut da ihr Übriges. General Manager Brett Veach hat in den nächsten Monaten einiges zu tun. (nih/sda/dpa)