Travis Kelce lieferte gegen die Houston Texans. Bild: keystone

Kelce führt die Chiefs in die nächste Runde – grosse Enttäuschung für Detroit

Die Kansas City Chiefs sind noch einen Sieg von der neuerlichen Teilnahme am Super Bowl entfernt. Der Titelverteidiger setzt sich in den NFL-Playoffs im Viertelfinal gegen die Houston Texans 23:14 durch.

Kansas City Chiefs – Houston Texans 23:14

Die Kansas City Chiefs profitierten in ihrem ersten Playoff-Spiel der Saison von einem starken Auftritt von Travis Kelce. Der Partner von Pop-Ikone Taylor Swift verbuchte einen Touchdown und kam zum neunten Mal in seiner Karriere auf mindestens 100 Yards Raumgewinn in einem Playoff-Spiel. Das hat kein anderer Football-Profi in der Geschichte der NFL geschafft.

Zwei Minuten vor Schluss sorgten die Chiefs mit einem geblockten Field Goal für die definitive Entscheidung. Danach konnte Kansas die Zeit herunterlaufen lassen.

Die Chiefs haben damit weiter die Chance, als erstes NFL-Team den wichtigsten Titel im American Football zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Ihr nächster Gegner ist der Sieger des Viertelfinal-Duells zwischen den Baltimore Ravens und den Buffalo Bills.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Detroit Lions – Washington Commanders 31:45

Im anderen Halbfinal treffen die Los Angeles Rams oder die Philadelphia Eagles auf die Washington Commanders, die für eine grosse Überraschung sorgten. Mit einem spektakulären 45:31-Sieg beendeten die Commanders die Super-Bowl-Träume der Detroit Lions, dem topgesetzten Team der National Conference.

Rookie-Quarterback Jayden Daniels führte die Commanders mit einer starken Leistung zur Sensation. Insgesamt verbuchte Daniels zwei Touchdowns, warf den Ball für 299 Yards und lief 52 Yards selbst.

Einen Abend zum Vergessen erlebte dagegen Jared Goff: Der Spielmacher der Detroit Lions verursachte zwi Interceptions und fumbelte einmal. Die Lions qualifizierten sich mit 15 Siegen für die Playoffs und galten als grosser Favorit in der NFC. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL