Pius Suter feiert seinen ersten Saisontreffer mit den Teamkameraden. Bild: keystone

Erstes Saisontor für Pius Suter – Niederreiter bezwingt Kurashew

Detroit – Florida 2:3 n.V.

Pius Suter, 1 Tor, 14:07 TOI

Pius Suter reiht sich in der Nacht auf Samstag im achten NHL-Spiel in dieser Saison erstmals unter die Torschützen ein.

Der Schweizer Stürmer der Detroit Red Wings lenkte in der 58. Minute aus der Luft einen Distanzschuss von Moritz Seider sehenswert ab. Das 2:2 von Suter brachte die Red Wings vor eigenem Anhang in die Verlängerung gegen die Florida Panthers. Die Gästeteam aus dem Süden der USA, das bereits 2:0 geführt hatte, setzte sich in der Overtime doch noch durch.

Carolina – Chicago 6:3

Nino Niederreiter, 11:19 TOI

Philipp Kuraschew, 1 Assist, 15:33 TOI



Die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter bezwangen die Chicago Blackhawks mit Philipp Kuraschew 6:3. Kuraschew stand mit der Powerplay-Formation auf dem Eis, die in der 11. Minute den 2:1-Führungstreffer schoss. Der ehemalige SCB-Junior sammelte mit dem Assist den zweiten Skorerpunkt in der laufenden Meisterschaft, in welche die Blackhawks mit zwei Punkten aus acht Partien schlecht gestartet sind. (meg/sda)