Die New Jersey Devils finden zurück zu ihrer Bestform. Bild: keystone

New Jersey siegt zum 3. Mal in Serie – Meier erlebt mit San Jose heftige Klatsche

Anaheim – New Jersey 2:6

Nico Hischier, 2 Schüsse, 1 Block, 15:43 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Checks, 2 Blocks, 23:03 TOI

Die New Jersey Devils bleiben an Division-Leader Carolina Hurricanes dran. Gegen die Anaheim Ducks feiert das Team von Nico Hischier und Jonas Siegenthaler einen 6:2-Auswärtssieg. Die beiden Schweizer blieben beim klaren Erfolg ohne Skorerpunkte. Captain Hischier verzeichnete zwei Torschüsse, während Siegenthaler mit über 23 Minuten die längste Eiszeit aller Spieler erhielt. Nach dem dritten Sieg in Serie liegen die Devils nur noch zwei Punkte hinter den Hurricanes.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

San Jose – Edmonton 1:7

Timo Meier, 1 Schuss, 1 Check, 18:00 TOI

Timo Meier erlebte mit den San Jose Sharks eine herbe Enttäuschung. Im Heimspiel gegen die Edmonton Oilers gingen die Kalifornier 1:7 unter. Meier schaffte bei 18 Minuten Eiszeit nur einen einzigen Torschuss. Die Sharks finden weiterhin nicht in Form und verlieren immer stärker den Anschluss an die Playoff-Plätze in der Western Conference. Bereits 15 Punkte trennen sie von den Oilers, die als letztes Team noch für die Playoffs qualifiziert wären.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl.com

(nih/sda)