Feiert mit den Kollegen: Lian Bichsel (rechts).

Bichsel darf wieder mal ran – Carolina holt Rantanen und Hall

Winnipeg Jets – Utah 5:2

Nino Niederreiter (Winnipeg): 1 Schuss, TOI 15:31 Min.

Die Winnipeg Jets kommen in der NHL zu einem weiteren Sieg. Das Team mit Nino Niederreiter schlägt den Utah Hockey Club im heimischen Stadion 5:2. Die Jets revanchierten sich bei erster Gelegenheit am Team aus Salt Lake City. Vier Tage zuvor hatten sie gegen den Utah Hockey Club auswärts mit dem gleichen Ergebnis verloren.

Die Entscheidung führten die Jets im dritten Drittel herbei, in dem sie nach dem Ausgleich der Gäste zum 2:2 mit drei Treffern für klare Verhältnisse sorgten. Der Däne Nikolaj Ehlers, der Sohn des noch bis zum Ende der Swiss-League-Saison bei Visp als Trainer wirkenden Heinz Ehlers, erzielte das 4:2 und war zudem zweimal Assistent. Der Kanadier Cole Perfetti war dreifacher Torschütze. Niederreiter blieb bei der Nummer 1 im Westen ohne Skorerpunkte.

Dallas Stars – Vegas Golden Knights 4:3

Lian Bichsel (Dallas): 4 Hits, TOI 13:11 Min.

Die erstmals seit langem wieder mit Verteidiger Lian Bichsel angetretenen Dallas Stars schlugen die Vegas Golden Knights 4:3. Seinen zuvor letzten Einsatz in der NHL hatte der Solothurner kurz vor dem Jahreswechsel. Seither spielte er in der AHL bei den Texas Stars, dem Farmteam der Franchise aus Dallas.

Chicago Blackhawks – Tampa Bay Lightning 3:4 n.V.

Philipp Kurashev (Chicago): 2 Schüsse, TOI 11:46 Min.

J.J. Moser (Tampa): verletzt

Eine weitere Niederlage mussten die Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashev hinnehmen. Sie unterlagen zuhause den Tampa Bay Lightning, bei denen Janis Moser weiterhin verletzt fehlt, 3:4 nach Verlängerung. Die Blackhawks liegen in der Gesamtrangliste der Liga nach wie vor auf dem zweitletzten Platz.

Blockbuster-Trade

Die Carolina Hurricanes haben gross aufgerüstet. Sie holen Mikko Rantanen von Colorado und Taylor Hall aus Chicago in einem Deal, in den drei Teams involviert sind:

Der 28-jährige Finne Rantanen spielt seit 2015/16 in der NHL, bislang ausschliesslich für die Avalanche. Vergangene Saison brillierte er mit 104 Skorerpunkten in 80 Partien, insgesamt kommt er in der Regular Season auf 681 Punkte in 619 Einsätzen. Der 33-jährige Kanadier Taylor Hall kommt auf 878 Spiele und 721 Punkte.

Die Verpflichtung der beiden routinierten Stürmer ist ein klares Zeichen Carolinas, dass es bei der Vergabe des Stanley Cups ein gewichtiges Wort mitreden möchte. Die Canes sind derzeit das zweitbeste Team in der Eastern Conference. (ram/sda)