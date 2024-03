Massive «Timo-Time» – Meier bei Sieg der New Jersey Devils mit Hattrick

Nach Timo Meiers drittem Tor fliegen die Hüte für den Hattrick aufs Eis. Bild: keystone

Massive «Timo-Time» – Meier bei Devils-Sieg mit Hattrick

New Jersey Devils – St.Louis Blues 4:1

Timo Meier (New Jersey): 3 Tore, 1 Assist, 7 Schüsse, TOI 18:17 Min.

Nico Hischier (New Jersey): 2 Assists, 5 Schüsse, TOI 19:37 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, TOI 21:29 Min.

Akira Schmid (New Jersey): Ersatz.​

Timo Meier hatte bei allen vier Treffern der Devils den Stock im Spiel, die ersten drei erzielte er selber. Es war für den Appenzeller Stürmer die vierte Partie in Folge, in der er sich in die Torschützenliste eintrug, und die fünfte hintereinander, in der er punktete. Damit hat er die Kritiker wohl endgültig verstummt. Nach 50 Spielen totalisiert er 17 Treffer und 16 Assists.

«Wenn du siegst, macht es natürlich viel mehr Spass und nun müssen wir dafür sorgen, dass wir dieses Gefühl beibehalten können», sagte Meier. «Wir haben noch viele Spiele bis zum Ende der Regular Season, und wir glauben daran, dass wir noch nach vorne kommen und uns in eine Position bringen können, in die Playoffs zu kommen.»

Nico Hischier steuerte seine Assists Nummern 26 und 27 in der laufenden Saison zum Sieg bei. Das sich ausserhalb der Playoff-Plätze befindende New Jersey hatte zuvor dreimal in Serie verloren. Es war für die Devils die zweite Partie nach der Entlassung von Headcoach Lindy Ruff, der durch seinen Assistenten Travis Green ersetzt wurde.

Nashville Predators – Buffalo Sabres 4:2

Roman Josi (Nashville): 1 Assist, 1 Schuss, TOI 22:35 Min.

Die Nashville Predators punkteten dank einem 4:2-Heimsieg gegen die Buffalo Sabres zum zehnten Mal in Folge - einmal verloren sie in der Verlängerung. Roman Josi bereitete in der 4. Minute unter den Augen von Nationaltrainer Patrick Fischer das 1:0 des dreifachen Torschützen Filip Forsberg vor.

Mit nunmehr 15 Toren und 47 Assists in 64 Spielen ist der Berner in der Skorerliste der viertbeste Verteidiger. Für die Predators sieht es bezüglich einer Playoff-Teilnahme sehr gut aus, obwohl sie in der Central Division lediglich den 4. Rang belegen. Sie liegen klar auf einem Wild-Card-Platz.

Columbus Blue Jackets – Edmonton Oilers 4:2

Oilers-Superstar Connor McDavid hat als dritter Spieler in dieser Saison nach Nathan MacKinnon (109 Punkte) und Nikita Kucherov (106) die 100-Punkte-Marke geknackt. Er steht bei 23 Toren und 77 Assists.

McDavid trug sich im 13. Spiel in Folge in die Skorerliste ein, in dieser Zeitspanne sammelte er 29 Punkte. Nach Wayne Gretzky (10 Saisons) und Mario Lemieux ist der Kanadier nun der dritte Spieler mit mindestens sieben 100-Punkte-Saisons vor dem 28. Geburtstag. (ram/sda)