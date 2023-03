Denis Malgin (in der Mitte) sammelte beim Sieg seines Teams gleich drei Skorerpunkte. Bild: keystone

Malgin spielt bei Sieg der Avalanche gross auf – Niederlage für Suter und Detroit

Colorado – Chicago 5:0

Denis Malgin, 2 Tore, 1 Assist, 3 Schüsse, 15:42 TOI

Philipp Kuraschew, 18:30 TOI



Denis Malgin spielt in der NHL beim 5:0-Sieg der Colorado Avalanche gegen die Chicago Blackhawks gross auf.

Der wirblige Stürmer traf zum 2:0 (27.) und 5:0 (54.), das 4:0 von Logan O'Connor, das 14 Sekunden vor dem 5:0 fiel, bereitete er vor. Er wurde zum zweitbesten Spieler der Partie gekürt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Malgin gelangen zum ersten Mal in der besten Eishockey-Liga der Welt drei Punkte in einem Spiel. Zwei Treffer schoss er zum zweiten Mal. Damit hält er nun in dieser Saison bei zehn Toren und sechs Assists. Für die Avalanche, den Titelverteidiger, war es der sechste Sieg in Serie. Bei den Blackhawks kam kein Stürmer länger zum Einsatz als der Schweizer Philipp Kuraschew (18:30 Minuten), der eine Minus-1-Bilanz verzeichnete.

Detroit ­– Florida 2:5

Pius Suter, 1 Tor, 1 Schuss, 15:00 TOI

Nebst Malgin trug sich in der Nacht auf Dienstag auch Pius Suter in die Torschützenliste ein. Der Zürcher Stürmer schoss bei der 2:5-Heimniederlage der Detroit Red Wings gegen die Florida Panthers das 1:2 (15.). Es war für Suter der 13. Saisontreffer. Detroit verlor zum dritten Mal hintereinander. (mom/sda)

Schweizer Skorerliste: