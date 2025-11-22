wechselnd bewölkt-4°
Niederlagen für die «Schweizer »NHL-Teams

Los Angeles Kings left wing Kevin Fiala, right, falls over Boston Bruins defenseman Jonathan Aspirot during the second period of an NHL hockey game Friday, Nov. 21, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Mar ...
Kevin Fiala stürzt in die Bande.Bild: keystone

Niederlagen für die «Schweizer» NHL-Teams

22.11.2025, 08:0222.11.2025, 08:13

Die NHL-Mannschaften mit Schweizer Beteiligung mussten in der Nacht zum Samstag Niederlagen hinnehmen. Keiner der Söldner punktete.

Die Winnipeg Jets mit Stürmer Nino Niederreiter verloren ihr Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes, den Leader der Eastern Conference, 3:4. Niederreiter schoss viermal aufs Tor, traf jedoch nicht. Der Bündner wartet nun seit vier Partien auf seinen fünften Saisontreffer.

Auch Kevin Fiala blieb zum vierten Mal in Folge ohne Tor. Der Topskorer unter den Schweizern in der NHL mit 16 Punkten (9 Tore/7 Assists) unterlag mit den Los Angeles Kings den Boston Bruins 1:2 nach Verlängerung. Die Kings sind nach drei Niederlagen hintereinander ins Mittelfeld der Western Conference abgerutscht. (sda)

