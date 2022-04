Der Mann der Stunde: Kevin Fiala. Bild: keystone

Fiala schon wieder mit zwei Toren – zum dritten Mal in Folge «Spieler des Spiels»

Minnesota Wild – Vancouver Canucks 6:3

Kevin Fiala (Minnesota): 2 Tore, 3 Schüsse, TOI 18:49 Min.

Kevin Fiala läuft es in der NHL weiterhin ausgezeichnet. Der Stürmer der Minnesota Wild führte sein Team mit zwei sehenswerten Toren zum 6:3-Erfolg gegen die Vancouver Canucks.

Fiala brachte seine Mannschaft in der 25. Minute zuerst in Führung. Im letzten Drittel schoss er dann nach gut 52 Minuten den «Gamewinner» zum 4:3. Der St.Galler wurde zum dritten Mal in Folge zum Mann des Spiels gewählt.

In den letzten acht Spielen erzielte Fiala neun Tore und insgesamt 16 Punkte. Total steht der Ostschweizer, der sich mit seiner Equipe diese Woche auch für die Playoffs qualifiziert hat, bei 77 Punkten in ebenso vielen Partien.

«Er hat hat eine Menge Selbstvertrauen, das ist offensichtlich», sagte Wild-Trainer Dean Evason. «Was uns aber auch gefällt, ist, dass er ein grossartiger Teamplayer ist, der auch in der Defensive, als Leader auf der Bank oder im Penaltykilling viel leistet.»

Fiala sprach davon, dass er sich freue, zum richtigen Zeitpunkt der Saison in Form zu sein. «Schön, dass ich jetzt einen Höhepunkt habe und nicht in den ersten paar Saisonspielen. Es ist nun wichtig, dass wir weiterhin gut spielen, um mit einem positiven Gefühl in die Playoffs zu gehen.»

Florida Panthers – Detroit Red Wings 5:2

Pius Suter (Detroit): 2 Assists, kein Schuss, TOI 18:59 Min.

Nicht nur Fiala, auch Pius Suter liess sich zwei Skorerpunkte notieren. Der Stürmer der Detroit Red Wings zeichnete bei der 2:5-Auswärtsniederlage gegen die Florida Panthers bei beiden Treffern für das entscheidende Zuspiel verantwortlich. Detroit kann die Playoffs nicht mehr erreichen

Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets 4:2

Nino Niederreiter (Carolina): 1 Schuss, TOI 16:13 Min.

In der Ausmarchung um den Meistertitel dabei sind dagegen Nino Niederreiter und die Carolina Hurricanes. Der Bündner blieb beim 4:2 gegen die Winnipeg Jets ohne Skorerpunkte. Auch Nico Hischier erhöhte sein Punktekonto beim 2:5 der New Jersey Devils gegen die Buffalo Sabres nicht - ebenso wie Timo Meier (San Jose Sharks) und Philipp Kuraschew (Chicago Blackhawks) in den Spielen ihrer Teams. (ram/sda)

New Jersey Devils – Buffalo Sabres 2:5

Nico Hischier (New Jersey): 5 Schüsse, TOI 21:22 Min.

San Jose Sharks – St.Louis Blues 1:3

Timo Meier (San Jose): 1 Schüsse, TOI 16:05 Min.

Los Angeles Kings – Chicago Blackhawks 4:1

Philipp Kuraschew (Chicago): 1 Schuss, TOI 11:47 Min.