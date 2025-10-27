Zum achten Mal in Folge können sich die New Jersey Devils über einen Sieg freuen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Devils bleiben auf der Erfolgsspur – Fialas «Buebetrickli» bringt Los Angeles den Sieg

Kevin Fiala traf für die Los Angeles Kings am Sonntagabend Ortszeit als einziger Schweizer in der NHL. Die Devils mit einem Schweizer Trio feiern derweil den achten Sieg in Serie.

New Jersey Devils – Colorado Avalanche 4:3 n. V.

Timo Meier: 1 Assist, 1 Schuss, 1 Block, 2 Checks, TOI: 18:49

Nico Hischier: TOI: 20:11

Jonas Siegenthaler: 2 Blocks, 2 Checks, TOI: 22:10​

Die New Jersey Devils bleiben in Topform. Beim Heimsieg gegen die Colorado Avalanche war Timo Meier der einzige Schweizer, welcher einen Skorerpunkt sammeln konnte.

Meier bereitete den Treffer von Arseny Gritsyuk zur 1:0-Führung gegen Colorado Avalanche vor. Schliesslich entschieden die Devils, für die auch noch die Schweizer Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auf dem Eis standen, die Partie in der Verlängerung mit 4:3.

Chicago Blackhawks – Los Angeles Kings 1:3

Kevin Fiala: 1 Tor, 2 Schüsse, TOI: 17:15

Beim 3:1-Erfolg gegen die Chicago Blackhawks erzielte Fiala das Tor zur 2:1-Führung im Mitteldrittel. Die Kings feiern damit ihren fünften Punktegewinn in Folge.

Nachdem die Blackhawks im ersten Drittel dank Connor Bedard in Führung gingen, drehten die Kings das Spiel innerhalb von 84 Sekunden. Das «Buebetrickli» von Fiala war schlussendlich das entscheidende Tor des Spiels. Nach der Partie wurde der 29-Jährige zum besten Spieler des Spiels gewählt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville Predators – Dallas Stars 2:3

Lian Bichsel: 1 Block, 1 Check, TOI: 11:59

Roman Josi: Verletzt​

Lian Bichsel feierte mit den Dallas Stars einen 3:2-Sieg gegen die Nashville Predators. Diese müssen wegen einer Oberkörperverletzung für einige Wochen auf ihren Captain, den Berner Roman Josi verzichten. Nach vier Niederlagen in Serie konnten die Stars nun die letzten beiden Partien jeweils mit 3:2 gewinnen.

Die Zuasammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Winnipeg Jets – Utah Mammoth 2:3

Nino Niederreiter: 1 Schuss, TOI: 13:44

Als einziger Schweizer nicht siegreich war Nino Niederreiter. Mit den Winnipeg Jets verlor er mit 2:3 gegen Utah Mammoth.

Utah befindet sich ähnlich wie die New Jersey Devils in absoluter Höchstform. Der Sieg gegen die Jets war der siebte de suite.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Tampa Bay Lightning – Vegas Golden Knights 2:1 n. V.

J.J. Moser: 1 Schuss, 2 Blocks, TOI: 22:15

Janis Moser gewann mit den Tampa Bay Lightning mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights. Moser war der Verteidiger mit der meisten Eiszeit bei Tampa. Für die Knights war Akira Schmid lediglich Ersatzgoalie.

Minnesota Wild – San Jose Sharks 5:6 n. V.

Philipp Kurashev: 1 Assist, 2 Schüsse, TOI: 20:26

Ebenfalls einen Sieg nach Verlängerung verbuchten die San Jose Sharks. Kurashev eroberte dabei nach 11:15 Minuten den Puck und verhalf William Eklund damit zum Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2. Schliesslich resultierte gegen Minnesota Wild ein 6:5-Sieg. Der 19-jährige Superstar Macklin Celebrini sorgte in der Overtime für die Entscheidung. In der regulären Spielzeit bereitete Celebrini bereits zwei Treffer vor. (riz/sda)