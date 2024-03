Moser (90) feiert mit seinen Coyotes den Sieg über die Ottawa Senators. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Erfolgserlebnis für Moser – 12. Saisontor für Meier

Arizona Coyotes – Ottawa Senators 5:3

Janis Moser, 1 Tor, 1 Assist

Janis Moser feiert in der NHL ein Erfolgserlebnis. Nach zuletzt 14 Niederlagen in Folge gewinnt der Verteidiger mit den Arizona Coyotes 5:3 gegen die Ottawa Senators.

Die Arizona Coyotes waren in der NHL zuletzt im Tief. 14 Niederlagen in Serie standen für das Team von Janis Moser zu Buche, im Februar blieb die Mannschaft aus der Wüste gar sieglos und rutschte auf den viertletzten Platz der Western Conference ab.

Gegen die Ottawa Senators, das zweitschlechteste Team der Eastern Conference, konnten die Coyotes in der Nacht auf Samstag wieder einmal ein Erfolgserlebnis feiern. 5:3 setzten sie sich dank zwei Treffern im letzten Drittel durch, nachdem sie bis dahin eine 3:0-Führung preisgegeben hatten.

Janis Moser erzielte dabei in der 13. Minute das 2:0 mit einem Schuss von der blauen Linie. Für den Verteidiger war es das vierte Tor in dieser Saison. Bei der Siegsicherung in der 59. Minute durch Matias Maccelli lieferte der Seeländer zudem seinen 20. Assist in dieser Spielzeit.

New Jersey Devils – Anaheim Ducks 3:4

Nico Hischier, 1 Assist / Timo Meier, 1 Tor / Akira Schmid

Für die New Jersey Devils geht derweil die emotionale Achterbahnfahrt weiter, bei der sich Sieg und Niederlage abwechseln. Nach dem Erfolg zuletzt gegen die San Jose Sharks unterlag das Team aus Newark den Anaheim Ducks 3:4. Timo Meier gelang in der 18. Minute der Ausgleich zum 1:1. Für den Herisauer war es das zwölfte Saisontor.

Devils @ Ducks 3/1 | NHL Highlights 2024. Video: YouTube/NHL

Bis zum Ende des zweiten Drittels gerieten die Devils aber 2:4 ins Hintertreffen, worauf Nico Daws im Tor New Jerseys seinen Kasten räumen musste, nachdem er nur zehn Schüsse hatte parieren können. Akira Schmid blieb im dritten Spielabschnitt bei neun Schüssen zwar unbezwungen, konnte die Niederlage seines Teams aber nicht verhindern.

In der 58. Minute konnten die Devils auf ein Tor herankommen, nachdem ihr Walliser Captain Nico Hischier für Tyler Toffoli aufgelegt hatte. Da Jack Hughes drei Sekunden vor dem Ende aber einen Penalty verschoss, blieb ihnen das Comeback aber verwehrt. (sda)