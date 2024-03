Durfte am Samstagabend doppelt jubeln: Nino Niederreiter. Bild: www.imago-images.de

Niederreiter trifft doppelt – auch Josi skort bei Sieg – Kurashev mit starker Leistung

Mehr «Sport»

Carolina – Winnipeg 3:5

Nino Niederreiter, 2 Tore, 3 Schüsse, 2 Checks, 14:07 TOI

Nino Niederreiter feierte in der NHL mit den Winnipeg Jets den achten Sieg in den letzten zehn Partien. Die Kanadier gewannen bei den Carolina Hurricanes nach einem 0:3-Rückstand nach zwei Dritteln mit 5:3. Entscheidenden Anteil am Sieg hatte Niederreiter, der das 2:3 (44.) und 5:3 (60.) erzielte und zum besten Spieler der Partie gekürt wurde. Es waren für den Churer Stürmer die Saisontore 15 und 16.

Winnipeg ist damit nicht nur das formstärkste – gleichauf mit Roman Josis Nashville – sondern nach Verlustpunkten auch das beste Team der Western Conference. Der Rückstand auf die Dallas Stars beträgt bei vier Spielen weniger lediglich zwei Punkte.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville – Colorado 5:1

Roman Josi, 1 Assist, 4 Schüsse, 21:12 TOI

Ebenjene Nashville Predators setzten sich 5:1 gegen die Colorado Avalanche durch. Roman Josi steuerte dabei einen Assist zum 3:1 von Ryan O'Reilly bei. Damit haben die Predators wie Niederreiters Winnipeg ebenfalls acht der letzten zehn Partien gewonnen. Setzt Nashville die starke Form in den verbleibenden 20 Partien fort, ist ein Playoff-Platz sicher. Derzeit stehen Josi und Co. auf dem siebten Platz der Western Conference.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Chicago – Columbus 2:5

Philipp Kurashev, 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 20:32 TOI

Ganz anders sieht es bei den Chicago Blackhawks aus. Das Team von Philipp Kurashev unterlag Columbus, dem letzten der Eastern Conference, 2:5. Chicago konnte nunmehr nur eines der letzten zehn Spiele gewinnen und steuert erneut auf einen hohen Draftpick zu. Bereits im vergangenen Jahr konnte sich das Franchise aus Illinois an erster Position Wunderkind Connor Bedard sichern. Aktuell sind die Blackhawks das schlechteste Team der NHL.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Immerhin konnte Kurashev bei der Niederlage gegen die Blue Jackets sein Punktekonto äufnen. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte der 24-Jährige selbst, beim Tor von Ryan Donato zum 2:4 spielte Kurashev den letzten Pass. Zuvor blieb er in vier Partien in Folge ohne Torbeteiligung und in sechs Spielen ohne eigenen Treffer.

Alle Resultate der Nacht

(nih/sda)