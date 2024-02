Niederreiter und Fiala treffen + klare Niederlage für die «Swiss-Devils»

Die dritte Niederlage in Serie hinnehmen mussten die Vancouver Canucks. Das Team von Pius Suter unterlag bei den Colorado Avalanche 1:3, liegt im Westen aber immer noch an der Tabellenspitze.

Einen persönlichen Befreiungsschlag landete Nino Niederreiter. Der 31-jährige Stürmer verbuchte beim 6:3 der Winnipeg Jets gegen die Minnesota Wild nicht nur einen Assist, sondern sorgte mit einem Treffer in das leere Tor auch für den Endstand. Zwei Skorerpunkte in einem Spiel schaffte der Bündner letztmals Ende Dezember.

Für den Berner waren es die Skorerpunkte 51 und 52 in dieser Saison, womit er der mit Abstand erfolgreichste Schweizer in der höchsten nordamerikanischen Hockeyliga ist. Die Predators liegen im Westen knapp hinter den Playoff-Plätzen, bleiben dank dem zweiten Sieg in Folge aber weiter im Rennen.

Die Nashville Predators bezwingen in der NHL in der Nacht auf Mittwoch Meister Vegas auswärts 5:3. Roman Josi steuert die Assists zu den ersten beiden Toren bei.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Trotz Festhalten an Tuchel – mit diesen 7 Trainern beschäftigt sich Bayern

Erstmals seit 2015 verlor der FC Bayern drei Spiele in Serie, der Rückstand auf Bundesliga-Leader Leverkusen beträgt acht Punkte, in der Champions League droht das Aus. Natürlich gerät da auch Trainer Thomas Tuchel in die Kritik. Zwar halten die Münchner noch am 50-Jährigen fest – mögliche Nachfolger sind dennoch schon ein Thema.

Kurz nach der Blamage in Bochum, wo der Rekordmeister 2:3 unterlegen war, sprach Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen dem Trainer das Vertrauen aus. «Natürlich» werde Thomas Tuchel Trainer des FC Bayern bleiben. So bekommt der 50-Jährige trotz acht Punkten Rückstand auf Bundesliga-Leader Leverkusen eine weitere Chance zu zeigen, dass er der richtige Mann für die Münchner ist. Diese planen derzeit, die Saison mit Tuchel zu Ende zu bringen und dann schonungslos zu analysieren, um die beste Entscheidung für die Zukunft zu treffen.