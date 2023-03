Timo Meier (rechts) feiert das Siegtor gegen die Rangers. Bild: keystone

«Timo Time» bei den Devils – Schweizer führen New Jersey zum Sieg

New Jersey Devils – New York Rangers 2:1

Nico Hischier (New Jersey): 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 20:03 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 17:52 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Assist, TOI 15:45 Min.



Timo Meier gelingt in der NHL beim 2:1-Sieg der New Jersey Devils gegen die New York Rangers der entscheidende Treffer. Auch die anderen beiden Schweizer im Team punkten.

Die erste Playoff-Teilnahme seit fünf Jahren haben die New Jersey Devils auf sicher. Nun geht es für das Team um Captain Nico Hischier darum, sich für die entscheidende Saisonphase eine gute Ausgangslage zu schaffen. Dank des 2:1-Sieges gegen die New York Rangers liegen die Devils nun nur noch einen Punkt hinter den zweitplatzierten Carolina Hurricanes in der Eastern Conference.

Bei beiden Treffern hatten Schweizer ihre Stöcke im Spiel. Das 1:0 durch Erik Haula nach fünf Minuten bereitete Jonas Siegenthaler vor, beim 2:0 in der Schlussphase des ersten Drittels leitete Hischier den Powerplay-Treffer von Timo Meier ein. Die Vorlage hievt den Walliser zu insgesamt 71 Skorerpunkten (30 Tore/41 Assists), was ihn aktuell zum erfolgreichsten Schweizer Punktesammler macht, während Meier mit seinem 36. Saisontreffer seine Position als erfolgreichsten Torschützen festigte.

Die weiteren Schweizer

Kevin Fiala, in der Torschützenliste einen Punkt hinter Hischier rangiert, fehlte beim 0:2 der Los Angeles Kings gegen Edmonton ebenso verletzt wie Roman Josi beim 0:2 Nashvilles gegen Pittsburgh. Connor McDavid gelang für die Oilers sein 300. NHL-Treffer.

Im Einsatz standen Pius Suter beim 3:2 der Detroit Red Wings gegen die Carolina Hurricanes sowie Tim Berni bei der 1:2-Niederlage der Columbus Blue Jackets gegen die Boston Bruins, die sich sieben Partien vor dem Ende der Regular Season den Qualifikationssieg gesichert haben. Beide Schweizer blieben ohne Skorerpunkt.

(ram/sda)