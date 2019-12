Siegenthaler trifft mit herrlichem Handgelenkschuss ins Kreuz – Hischier mit Assist

Sport

NHL: Siegenthaler trifft herrlich ins Kreuz – Hischier mit Assist



Erfreulicher Abend für Jonas Siegenthaler: Der Schweizer erzielt beim 6:3-Auswärtssieg der Washington Capitals den Treffer zum 5:2. Das Tor ist sehenswert: Der Verteidiger bekommt die Scheibe an der blauen Linie zugespielt, guckt sich die Ecke aus und versorgt den Puck mit einem feinen Handgelenkschuss im Kreuz.

Weniger Freude am Endergebnis werden Mirco Müller und Nico Hischier haben, die für die Franchise aus New Jersey auflaufen. Letzterer erzielt zwar einen Assist, doch durch die Niederlage bleibt New Jersey weiterhin am Tabellenende der Metropolitan Division kleben.

Senn mit NHL-Debüt

Mitte des letzten Drittels kam Gilles Senn, der frühere Goalie des HC Davos, beim Stand von 2:5 bei New Jersey zu seinem ersten NHL-Einsatz. Der 23-jährige Walliser durfte in der bereits entschiedenen Partie die restlichen gut zehn Minuten anstelle des kanadischen Stammgoalies Mackenzie Blackwood gegen den übermächtigen Gegner absolvieren. Er tat dies wie sein Vorgänger mit mässigem Erfolg: Von drei Schüssen auf das Tor musste Senn einen passieren lassen. (cma/sda)

