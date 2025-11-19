Tampa Bay Lightning liess den New Jersey Devils keine Chance. Bild: keystone

Hischier trifft, doch die Devils gehen unter – Niederreiter glänzt mit zwei Assists

Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 5:1

J.J. Moser: 1 Assist, 1 Schuss, 2 Blocks, 3 Checks, TOI: 22:08

Nico Hischier: 1 Tor, 4 Schüsse, 1 Block, 4 Checks, TOI: 18:06

Timo Meier: 1 Schuss, TOI: 15:28

Jonas Siegenthaler: 1 Block, TOI: 18:03​

Gleich vier Schweizer standen am Dienstagabend Ortszeit beim NHL-Spiel zwischen Tampa Bay Lightning und den New Jersey Devils auf dem Eis. Schliesslich feierte Tampa mit Janis Moser einen klaren 5:1-Sieg, während Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler mit den Devils eine Niederlage einstecken mussten.

Hischier konnte mit seinem Goal nach einer 3:0-Führung von Tampa Bay Lightning zwar zwischenzeitlich gegen Ende des zweiten Drittels verkürzen, doch mit zwei Toren im letzten Drittel machten die Gastgeber den Sieg schliesslich noch klarer. Moser war am vierten Treffer der Lightning mitbeteiligt.

Winnipeg Jets – Columbus Blue Jackets 5:2

Nino Niederreiter: 2 Assists, TOI: 14:14

Ebenfalls einen klaren Sieg feierte Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets. Gegen die Columbus Blue Jackets gewannen die Jets mit 5:2.

Niederreiter zeigte eine starke Leistung und bereitete zwei Treffer vor. Nach 19 Partien in dieser Saison steht der Churer bei 13 Skorerpunkten.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Dallas Stars – New York Islanders 2:3

Lian Bichsel: 4 Checks, TOI: 20:34

Ohne Skorerpunkte und ohne Sieg blieb derweil Lian Bichsel. Mit den Dallas Stars verlor er 2:3 gegen die New York Islanders. Damit endet die Erfolgsserie der Stars. Die letzten fünf Partien konnte Dallas jeweils für sich entscheiden.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Toronto Maple Leafs – St.Louis Blues 3:2 n. V.

Pius Suter: 1 Schuss, 1 Block, TOI: 16:48

Auch Pius Suter und die St. Louis Blues gingen als Verlierer vom Eis. Gegen die Toronto Maple Leafs resultierte für das Team des Zürchers eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung. William Nylander erzielte in der Overtime den entscheidenden Treffer und bescherte Toronto den ersten Sieg nach fünf Niederlagen in Serie.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vegas Golden Knights – New York Rangers 3:2

Akira Schmid: 17 Saves, 89,5 Prozent Fangquote

Für die Vegas Golden Knights war Akira Schmid im Einsatz. Der Emmentaler Goalie parierte 17 Schüsse und hatte damit einen grossen Anteil am 3:2-Sieg gegen die New York Rangers. Nach der Partie wurde er als drittbester Spieler ausgezeichnet.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

San Jose Sharks – Utah Mammoth 3:2 n. V.

Philipp Kurashev: 1 Assist, 1 Block, 1 Check, TOI: 13:38

Philipp Kurashev und die San Jose Sharks siegten dank eines Goals in der Verlängerung mit 3:2 gegen Utah Mammoth. Während Kurashev half, den ersten Treffer vorzubereiten, war es drei Mal der 19-jährige Macklin Celebrini, der für die Sharks traf. Einzig Nathan MacKinnon hat in der laufenden NHL-Saison mehr Skorerpunkte als Celebrini gesammelt. (riz/sda)