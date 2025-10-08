Nebel
NHL: Die Los Angeles Kings und Kevin Fiala verlieren zum Saisonauftakt

Colorado Avalanche defenseman Sam Malinski vies for the puck against Los Angeles Kings left wing Kevin Fiala (22) and center Phillip Danault (24) during the first period of an NHL hockey game, Tuesday ...
Der Saisonstart ist den Los Angeles Kings und Kevin Fiala misslungen.Bild: keystone

Trotz Tor: Enttäuschender Saisonstart für Fiala + Titelverteidiger siegt knapp

08.10.2025, 07:4908.10.2025, 07:50

Los Angeles Kings – Colorado Avalanche 1:4

Kevin Fiala: 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks, TOI: 17:40

Kevin Fiala verliert zum Saisonauftakt der NHL mit den Los Angeles Kings gegen Colorado Avalanche klar mit 4:1.

Die Gäste aus Colorado nahmen, nach einem torlosen ersten Drittel, eine Führung von drei Toren in die letzten 20 Minuten der Partie mit. In diesen erhöhten sie dann erst auf 4:0, ehe Fiala rund fünf Minuten vor Schluss für sein Team traf. Doch der Treffer des Ostschweizers, der in der vergangenen regulären Spielzeit 35 Tore erzielte, änderte nichts mehr am Resultat.

Das Team von Fiala, der insgesamt während rund 17 Minuten auf dem Eis stand, erhält bereits am frühen Donnerstagmorgen Schweizer Zeit die Möglichkeit den ersten Sieg der Saison zu realisieren. Auswärts treffen sie auf die Vegas Golden Knights.

Florida Panthers – Chicago Blackhawks 3:2

Die Florida Panthers, die in der vergangenen Spielzeit zum zweiten Mal in Folge den Stanley Cup gewannen, zittern sich gegen die Chicago Blackhawks zum ersten Sieg. Chicago konnte dank Goalie Spencer Knight bis am Schluss von der Überraschung träumen. 34 von 37 Schüssen parierte der 24-Jährige.

Matchwinner wurde schlussendlich Jesper Boqvist, welcher den Titelverteidiger zehn Minuten vor dem Ende mit einem Baseball-Tor zum Sieg schoss. Vor der Partie wurden die Panthers noch für ihren zweiten Stanley-Cup-Titel in Serie gefeiert und der traditionelle Meisterbanner wurde unter das Stadiondach gezogen.

New York Rangers – Pittsburgh Penguins 0:3

Auch die Pittsburgh Penguins starten mit einem Sieg in die neue Spielzeit. Bei den New York Rangers konnten sich die Penguins mit 3:0 durchsetzen. Justin Brazeau mit zwei Treffern und Torhüter Arturs Silovs, welcher ohne Gegentor blieb, waren die grossen Figuren im Madison Square Garden. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels.
Mehr Eishockey:
