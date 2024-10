Trotz Tor von Timo Meier verlieren die New Jersey Devils gegen Toronto. Bild: keystone

Meier trifft bei Niederlage der Devils – Josi und Fiala mit Assists zum Auftakt

New Jersey – Toronto 2:4

Nico Hischier, 2 Schüsse, 1 Block, 17/26 Bullys gewonnen, 22:46 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 5 Schüsse, 22:19 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 20:47 TOI



Nach den zwei Siegen zum Saisonauftakt in Prag verlieren die Devils beim ersten Heim-Auftritt zum ersten Mal. Die Mannschaft von Trainer Sheldon Keefe unterlag dessen früherem Team Toronto mit 2:4.

Den Devils wurde dabei ein unglückliches erstes Drittel zum Verhängnis. Dort trafen die Leafs gleich drei Mal. New Jersey konnte in der Person von Jesper Bratt kurz vor der ersten Pause reagieren, John Tavares stellte den Dreitore-Vorsprung für Toronto aber wieder her. Sechs Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels verkürzte Timo Meier mit seinem zweiten Saisontor abermals für die Devils.

Doch im Schlussdrittel fanden Meier, Hischier und Co. kein Rezept gegen Torontos Rookie-Goalie Dennis Hildeby. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkt.

Nashville – Dallas 3:4

Roman Josi, 1 Assists, 4 Schüsse, 2 Blocks, 29:07 TOI

Trotz Skorerpunkt ebenfalls als Verlierer vom Eis musste Roman Josi. Beim 3:4 der Nashville Predators gegen die Dallas Stars hatte der Berner Captain beim Anschlusstreffer zum 1:2 seinen Stock im Spiel. Die vier Gegentreffer im Mitteldrittel wogen aber zu schwer, als dass die Predators vor Heimpublikum hätten Zählbares mitnehmen können. Josi war mit mehr als 29 Minuten Eiszeit der mit Abstand am längsten eingesetzte Spieler.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Buffalo – Los Angeles 1:3

Kevin Fiala, 1 Assist, 1 Schuss, 1 Block

Erfolgreich in die Saison startete Kevin Fiala mit Los Angeles. In Buffalo siegten die Kings nach Rückstand 3:1. Fiala assistierte in Überzahl beim Führungstreffer knapp zwei Minuten vor dem Ende. Matchwinner mit drei Treffern im Schlussdrittel war jedoch der Slowene Anze Kopitar. (abu/sda)