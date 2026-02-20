bedeckt, wenig Regen
Olympia 2026: Das sind die Programm-Highlights am heutigen Freitag

Skicross, Aerials-Flugshow und Curling-Trost – das wird bei Olympia heute wichtig

20.02.2026, 06:4120.02.2026, 06:41

Die Highlights

Nach zwei wetterbedingten Verschiebungen soll es am Freitag endlich klappen mit dem Aerials-Wettkampf der Männer. In Livigno soll sich nach Tagen des Schneefalls rechtzeitig für die Finals am Nachmittag sogar die Sonne zeigen. Mit Noé Roth und Pirmin Werner stellt die Schweiz den Weltmeister, respektive den Bronzegewinner der letzten WM im Engadin. Die Qualifikation ist am Morgen (ab 10 Uhr), die Finals gehen dann am Nachmittag (ab 13.30 Uhr) über die Bühne.

Ebenfalls in Livigno stehen am Freitag die Skicrosserinnen im Einsatz. Fanny Smith hat in dieser Saison vier Weltcup-Podestplätze vorzuweisen, allerdings noch keinen Sieg. Nach Bronze 2018 und 2022 will die Westschweizerin dieses Mal Gold. Auch Saskja Lack rechnet sich Medaillenchancen aus.

In Cortina kämpfen auch die Curler noch um eine Medaille. Die Männer müssen nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Grossbritannien nun mit dem Bronzespiel vorlieb nehmen. Dort kriegen sie es ab 19.05 Uhr mit Norwegen zu tun. Die Frauen indes bestreiten am Nachmittag (14.05 Uhr) ihren Halbfinal gegen die USA. Am Donnerstag hat das Team von Skip Silvana Tirinzoni gegen diesen Gegner zum Abschluss der Vorrunde noch verloren.

Switzerland&#039;s Benoit Schwarz-van Berkel, Sven Michel and Pablo Lachat-Couchepin watch action in a men&#039;s curling semifinal match against Britain at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039 ...
Die Curler mussten gestern eine bittere Pille schlucken.Bild: keystone

Alle Entscheidungen

13.15 Uhr: Skicross, Frauen
mit Sixtine Cousin, Talina Gantenbein, Saskia Lack, Fanny Smith (Setzungslauf 10.00 Uhr, Achtelfinals 12.00 Uhr, Viertelfinals 12.35 Uhr, Halbfinals 12.50 Uhr, um Platz 3 13.10 Uhr, Final 13.15 Uhr).

13.30 und 14.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials
mit Noé Roth, Pirmin Werner (Qualifikation 10.00/11.30 Uhr, Final 13.30/14.30 Uhr).

14.15 Uhr: Biathlon, Männer, Massenstart (15 km)
mit Joscha Burkhalter, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder.

epa12741738 Niklas Hartweg of Switzerland at the shooting range during the zeroing before in the Men&#039;s 12.5km Pursuit of the Biathlon competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, ...
Die Schweizer Biathleten haben ihren letzten Auftritt an diesen Winterspielen.Bild: keystone

16.30 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, 1500 m

19.05 Uhr: Curling Männer, Bronzespiel
Schweiz gegen Norwegen.

19.30 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Halfpipe
mit Robin Briguet (Qualifikation 10.30/11.30 Uhr, Final 19.30, 19.59 und 20.28 Uhr).

21.30 Uhr: Shorttrack, Männer, 5000-m-Staffel

22.07 Uhr: Shorttrack, Frauen, 1500 m

Weitere Schweizer Einsätze am Mittwoch

Debora Annen/Salomé Kora, Melanie Hasler/Nadja Pasternack
Bob, Zweierbob, 1. und 2. Lauf (18.00 und 19.50 Uhr).

Schweiz - USA
Curling, Frauen, Halbfinals (14.05 Uhr)

Alina Paetz, Carole Howald, Silvana Tirinzoni and Selina Witschonke of Switzerland, from left to right, react during the curling women&#039;s round robin game between Switzerland and USA at the 2026 O ...
Am Donnerstag verloren die Schweizerinnen die Hauptprobe gegen Halbfinalgegner USA.Bild: keystone

(abu/sda)

