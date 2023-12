Josi führt Nashville zum Sieg, auch Kurashev trifft – viele starke Schweizer

Die Los Angeles Kings sind auswärts weiterhin nicht zu schlagen. Das Team von Kevin Fiala gewinnt auch das elfte Spiel in der Fremde in dieser Saison und stellt so einen neuen NHL-Rekord auf. Der Schweizer Stürmer zeigt beim 4:0-Erfolg in Montreal eine auffällige Partie. Bei den letzten beiden Toren kann sich Fiala jeweils einen Assist gutschreiben lassen.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Viren-Alarm in der Schweiz – so viele Menschen sind momentan krank🦠

Plötzlich winkt die Champions League – deshalb ist Aston Villa so erfolgreich

Selten wurde ein Team von Pep Guardiola so dominiert wie Manchester City bei der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa. Völlig überraschend war der Erfolg des Klubs aus Birmingham jedoch nicht – denn die «Villans» gehören in diesem Jahr zu den besten Teams der Premier League.

Es ist schwierig, diesen Auftritt von Aston Villa in Worte zu fassen. Noch nie wurde Manchester City unter Pep Guardiola so an die Wand gespielt. Nur zwei Schüsse gaben die favorisierten Gäste am Mittwochabend im Villa Park in Birmingham ab – innert zehn Sekunden nach rund zehn Minuten. Zuvor hatte ein Team von Pep Guardiola in einem Ligaspiel gemäss «Opta» noch nie weniger als vier Schüsse verzeichnet. Demgegenüber standen 22 Schüsse der Gastgeber.