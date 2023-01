Roman Josi stellt die Canadiens vor Probleme. Bild: keystone

Josi, Niederreiter und Fiala brillieren – alle punkten mehrfach

Nashville Predators – Montreal Canadiens 6:3

Roman Josi (Nashville): 1 Tor, 1 Assist, 7 Schüsse, TOI 22:24 Min.

Nino Niederreiter (Nashville): 3 Assists, 1 Schuss, TOI 16:27 Min.

Beim 6:3-Sieg der Nashville Predators gegen die Montreal Canadiens sammeln die Schweizer Roman Josi und Nino Niederreiter zusammen fünf Skorerpunkte. Captain Josi erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 5:2 und steuerte einen Assist bei, womit der Verteidiger in dieser Saison bei 9 Toren und 21 Assists steht. Nino Niederreiter zeichnete sich beim ersten, dritten und fünften Treffer als Passgeber aus.

«Wir haben in den letzten drei, vier Wochen ziemlich intensiv Abschlüsse trainiert», sagte Nashville-Coach John Hynes. «Es ist wie bei allem, wenn man einmal in einem gewissen Trott ist, ist es manchmal nicht einfach, daran etwas zu ändern. Wir haben nun alle das Gefühl, dass sich unser Spiel in die richtige Richtung entwickelt hat.»

Los Angeles Kings – Dallas Stars 3:2

Kevin Fiala (Los Angeles): 2 Assists, 4 Schüsse, TOI 13:35 Min.

Ebenfalls feiern durfte Kevin Fiala. Gegen die Dallas Stars, den Leader der Central Division, gewannen seine Los Angeles Kings 3:2. Der 26-jährige St.Galler liess sich beim 1:0 sowie beim entscheidenden 3:2 je einen Assist gutschreiben und steht damit bei insgesamt 29 Assists (und 10 Toren) in dieser Saison.

Die weiteren Schweizer

Ein Assist gelang auch Janis Moser. Jedoch verlor der Bieler Verteidiger mit den Arizona Coyotes 3:5 gegen die Florida Panthers. Auch für Philipp Kuraschew mit den Chicago Blackhawks (1:4 gegen Tampa Bay Lightning) und Tim Berni mit den Columbus Blue Jackets (0:4 gegen die Ottawa Senators) setzte es Niederlagen ab. (ram/sda)