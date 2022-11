Hier köpft Cody Gakpo (links) zum 1:0 für die Niederlande ein. Bild: www.imago-images.de

Gakpo und Klaasen treffen spät – Niederlande schlägt den Senegal zum WM-Auftakt

Die Niederlande kommt zum Auftakt der WM zu einem 2:0-Sieg gegen Senegal. Die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal zeigte sich in der Offensive lange Zeit uninspiriert und war auf die Mithilfe des Afrika-Cup-Siegers angewiesen, um doch zu einem Torerfolg zu kommen. In der 84. Minute unterschätzte Torhüter Edouard Mendy eine Flanke Frenkie De Jongs, sodass Cody Gakpo den Ball einköpfeln konnte. Davy Klaassen besorgte in der Nachspielzeit den Schlussstand.

Cody Gakpo mit dem 1:0 für die Niederlande. Video: SRF

Senegal - Niederlande 0:2 (0:0)

Al Thumama Stadium, Doha. - 40'000 Zuschauer. SR Sampaio (BRA).

Tore: 84. Gakpo 0:1. 99. Klaassen 0:2.

Senegal: Edouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé, Diallo (62. Jakobs); Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté (74. Pape Gueye); Diatta (74. Jackson), Dia (69. Bamba Dieng), Ismaila Sarr.

Niederlande: Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind; Berghuis (79. Koopmeiners), Frenkie De Jong, Gakpo (94. De Roon); Janssen (62. Depay), Bergwijn (79. Klaassen).

Bemerkungen: Senegal ohne Ballo-Touré (verletzt). Niederlande komplett.

Verwarnungen: 56. De Ligt, 94. Nampalys Mendy, 96. Idrissa Gueye.

(mom/sda)