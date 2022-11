Wegen dieses Schriftzugs im Kragen lässt die FIFA das Auswärtstrikot der Belgier nicht zu. Screenshot: Twitter

FIFA lässt Belgiens Auswärts-Trikot wegen «Love»-Schriftzug im Kragen nicht zu

Die Fifa verbietet den WM-Teilnehmern die «One Love»-Kapitänsbinde. Einem Medienbericht zufolge darf Belgien zudem sein Auswärtstrikot nicht tragen.

Die belgische Zeitung «Het Laatste Nieuws »schreibt, dass die belgische Nationalmannschaft bei der WM nicht ihr normales Auswärtstrikot tragen darf. Der Grund dafür sei, dass auf dem Trikot der Schriftzug «Love »im Kragen eingestickt ist. Die Fifa verlange nach dem Verbot der «One Love»-Kapitänsbinden nun auch, dass dieser Schriftzug entfernt und das Trikot kurzfristig angepasst werde.

Peter Bossaert, der Geschäftsführer des Fußballverbands, empfindet das als «völlig unverständlich». Weiter sagte er: «Es war einfach keine Besprechung möglich.»

Wie es in dem Fall konkret weitergeht und ob das Trikot überhaupt so kurzfristig geändert werden kann, ist unklar. Zuvor hatte die Fifa bereits den sieben Ländern, die die «One Love»-Kapitänsbinde bei der WM in Katar tragen wollten, Bestrafungen wie Gelbe Karten angedroht. Daraufhin knickten die Länder, darunter neben Belgien auch Deutschland, ein. Keine der Nationalmannschaften lässt ihren Kapitän mit der «One Love»-Kapitänsbinde aus Furcht vor Strafen seitens der Fifa auflaufen. (t-online/jre)