Meier trifft beim Sieg der Devils – Bichsel zurück in die AHL

Alle Schweizer, welche am letzten Spieltag vor Weihnachten im Einsatz standen gehen als Sieger vom Eis. Bei New Jersey brillierte Timo Meier mit zwei Skorerpunkten. Lian Bichsel muss zurück in die AHL.

New Jersey – New York Rangers 5:0

Nico Hischier 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Blocks, TOI 16:34

Timo Meier 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Checks, TOI 12:55

Jonas Siegenthaler 2 Checks, TOI 20:58



Die New Jersey Devils sind zurück an der Spitze der Eastern Conference. Das Team mit dem Schweizer Trio um Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler setzte sich im Nachbarschaftsduell gegen die New York Rangers 5:0 durch.

Meier steuerte im zweiten Drittel das 2:0 im Powerplay bei. Für den Appenzeller war es das 13. Tor in dieser Saison. Beim 4:0 durch Stefan Noesen im dritten Abschnitt lieferten Meier und Hischier die Vorarbeit. Siegenthaler stand knapp 21 Minuten im Einsatz und verliess das Eis mit einer Plus-1-Bilanz.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Toronto – Winnipeg 2:5​

Nino Niederreiter 3 Schüsse, TOI 17:19

Auch die Winnipeg Jets gehen als Führende in eine kurze Weihnachtspause. Das Team von Nino Niederreiter gewann gegen die Toronto Maple Leafs 5:2.

Kyle Connor traf für die Kanadier doppelt, Mark Scheifele dreifach. Niederreiter blieb bei gut 17 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville – Carolina 5:2



Roman Josi 1 Schuss, 1 Block, TOI 20:50

Roman Josi und die Nashville Predators feiern kurz vor Weihnachten einen 5:2-Sieg gegen die Carolina Hurricanes. Es ist der dritte Sieg aus den letzten vier Spielen der Predators.

Josi stand insgesamt über zwanzig Minuten auf dem Eis und blieb ohne Skorerpunkt. Nach 35 Spielen liegen die Preds aktuell nur auf dem drittletzten Platz der Conference und sind elf Punkte von einem Playoff-Platz entfernt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Utah – Dallas 2:3

Lian Bichsel 1 Block, 6 Checks, TOI 11:58

Die Dallas Stars gewinnen mit 3:2 gegen Utah. Auch Lian Bichsel war knappe zwölf Minuten auf dem Eis und verzeichnete unter anderem sechs Checks. Doch nun geht es für Bichsel zunächst zurück in die AHL zu den Texas Stars.

Bereits letzte Woche wurde der Schweizer zwischenzeitlich zurück in die AHL geschickt und dann wieder zu Dallas zurückgeholt. Beim Farmteam der Stars bestritt Bichsel in dieser Saison 21 Spiele und erzielte neun Skorerpunkte.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Minnesota – Chicago 4:3

Zum vierten Mal nacheinander war Philipp Kurashev bei den Chicago Blackhawks überzählig. Gegen die Minnesota Wild verliert Chicago mit 3:4. Die Blackhawks sind somit weiterhin das Schlusslicht der Liga.

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie findet das Team aus Minnesota somit zum Siegen zurück. In der Central Divison steht Minnesota aktuell auf Rang zwei. (riz/sda)