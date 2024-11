Roman Josi im Einsatz gegen die Florida Panthers. Bild: keystone

Nächste Pleite für Josis Predators – Siegenthaler trifft erstmals seit fast einem Jahr

Florida – Nashville 6:2

Roman Josi, 1 Assist, 1 Schuss, 2 Checks, 21:29 TOI

Die Nashville Predators mit Captain Roman Josi kommen weiterhin nicht in die Gänge. Sie kassierten mit 2:6 bei den formstarken Florida Panthers die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Partien und stehen am Ende der Tabelle.

«Wir müssen in allen Bereichen des Spiels besser spielen – und das fängt bei mir an. Wir müssen als Team viel besser spielen», analysierte Josi, der beim ersten Tor der Predators zum 1:4 (34.) den entscheidenden Pass spielte.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Winnipeg – Colorado 1:0

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 18:45 TOI

Die Winnipeg Jets reiten in der NHL weiter auf einer Erfolgswelle. Das Team von Nino Niederreiter feiert mit einem 1:0 gegen Colorado den nächsten Sieg.

Für Winnipeg war es der zweite Sieg in Folge ohne Gegentor. Connor Hellebuyck kam mit 35 Paraden zu seinem zweiten aufeinanderfolgenden Shutout. Der einzige Treffer des Abends fiel bereits nach 66 Sekunden. Nino Niederreiter, zwei Tage zuvor beim 3:0-Erfolg gegen Utah noch Doppeltorschütze, war nicht daran beteiligt.

Gabriel Vilardi traf für die Jets, die seit ihrer einzigen Saisonniederlage am 28. Oktober gegen die Toronto Maple Leafs fünfmal in Folge gewonnen haben. Nach den Ottawa Senators in der Saison 2007/08 sind sie erst das zweite Team in der Geschichte der NHL, das in den ersten 14 Spielen 13 Mal als Sieger vom Eis ging.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

New Jersey – Montreal 5:3

Nico Hischier, 1 Block, 20:56 TOI

Timo Meier, 1 Schuss, 2 Checks, 16:54 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Tor, 3 Schüsse, 20:57 TOI​

Über einen weiteren Sieg konnten sich auch die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler freuen. Sie bezwangen die Montreal Canadiens daheim 5:3.

Siegenthaler traf kurz nach Spielhälfte mit einem Handgelenkschuss zur 3:1-Führung. Für den Zürcher Verteidiger war es das erste Saisontor. Letztmals hatte er am 21. Dezember getroffen. Mit dem 9. Sieg im 16. Spiel gehört New Jersey im Osten zu den Spitzenteams.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Tampa Bay – Philaldelphia 1:2nP

Janis Moser, 1 Schuss, 3 Blocks, 25:37 TOI

Eine überraschende und ärgerliche Niederlage mussten die Tampa Bay Lightning und Janis Moser zuhause gegen die Philadelphia Flyers hinnehmen. Das Team aus Florida verlor mit 1:2 nach Penaltyschiessen. Moser erhielt mit über 25 Minuten sehr viel Eiszeit, stand aber auch beim einzigen Gegentor in der regulären Spielzeit auf dem Eis.

Die Highlights des Spiels Video: YouTube/SPORTSNET

Dallas – Chicago 3:1

Philipp Kurashev, 2 Schüsse, 1 Strafe, 11:49 TOI

Überhaupt keine Punkte gab es für die Chicago Blackhawks, die auswärts bei den Dallas Stars mit 1:3 verloren. Philipp Kurashev, auf dem Papier eigentlich Center der zweiten Linie, erhielt von allen Stürmern am wenigsten Eiszeit.

Los Angeles – Vancouver 2:4

Kevin Fiala (LAK), 2 Schüsse, 2 Puckverluste, 21:30 TOI

Pius Suter (VAN), 1 Schuss, 1 Block, 19:46 TOI

Pius Suter gewann das Schweizer Duell mit Vancouver gegen Kevin Fialas Los Angeles Kings. Beide Schweizer blieben ohne Skorerpunkt. Vancouver drehte das Spiel nach zwischenzeitlichem Rückstand mit drei Tore in Serie.