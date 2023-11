Nino Niederreiter taucht vor Predators-Goalie Juuse Saros auf. Bild: www.imago-images.de

Niederreiter schlägt Kumpel Josi – Fiala trifft und Kuraschew gibt Assists

Nino Niederreiter gewinnt in der NHL mit den Winnipeg Jets gegen seinen ehemaligen Klubkollegen Roman Josi. Philipp Kuraschew legt zweimal für den Nummer-1-Pick auf.

Winnipeg Jets – Nashville Predators 6:3

Nino Niederreiter (Winnipeg): 1 Assist, 1 Schuss, TOI 14:57 Min.

Roman Josi (Nashville): 1 Schuss, TOI 28:47 Min.



Für die Nashville Predators ging mit der Partie in Winnipeg ein zehntägiger Road-Trip mit der vierten Niederlage im fünften Auswärtsspiel zu Ende. Das Team um den Berner Roman Josi lag zur Spielmitte schon 1:4 zurück. Winnipegs Topskorer Kyle Connor war mit einem Hattrick entscheidend. Niederreiter war gegen seinen Ex-Klub am 1:0 mit einem Assist beteiligt und steht nach 13 Spielen bei 10 Skorerpunkten.

Los Angeles Kings – Pittsburgh Penguins 3:4 n.V.

Kevin Fiala (Los Angeles): 1 Tor, 1 Schuss, TOI 16:46 Min.

Kevin Fiala verlor mit den Los Angeles Kings nach vier Siegen in Serie daheim gegen die Pittsburgh Penguins 3:4 nach Verlängerung. Der St.Galler Stürmer traf im Schlussdrittel mit seinem zweiten Tor in dieser Saison zum 3:3. Für ihn war es im 13. Match der 14. Skorerpunkt.

Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks 3:5

Philipp Kuraschew (Chicago): 2 Assists, TOI 18:10 Min.

Eine ähnlich gute Quote wie Fiala hat derzeit Philipp Kuraschew. Der Stürmer der Chicago Blackhawks sammelte seit seinem verpassten Saisonstart wegen einer Handgelenksverletzung in sechs Spielen sechs Skorerpunkte, zuletzt zwei Assists beim 5:3 in Tampa Bay. Zweimal war Kuraschew an den Toren von Connor Bedard beteiligt. Der 18-jährige Nummer-1-Pick des diesjährigen Drafts konnte erstmals in einem Spiel mehrfach punkten (2 Tore, 2 Assists).

Ottawa Senators – Vancouver Canucks 2:5

Pius Suter (Vancouver): Kein Schuss, TOI 15:19 Min.

Erfolgreich war auch Kuraschews ehemalige Teamkollege Pius Suter. Für den 27-jährigen Center der Vancouver Canucks endete bei den Ottawa Senators (5:2) zwar seine persönliche Erfolgsserie von 3 Spielen mit je einem Tor, er reihte aber mit den Canucks einen fünften Sieg in Folge aneinander.

St.Louis Blues – Arizona Coyotes 2:1

J.J. Moser (Arizona): 1 Schuss, TOI 20:10 Min.

(ram/sda)