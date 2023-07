Russen dürfen an Asienspielen teilnehmen, weil sie in Europa nicht erwünscht sind

Während sich das IOC auf eine weltweite Mehrheit von Athleten, Verbänden und Regierungen beruft, die keine Diskriminierung von Sportlern aufgrund ihres Passes wünschen und das Vorgehen des IOC unterstützen, haben jüngst 41 westliche Staaten – darunter auch die Schweiz – in einer Konferenz-Erklärung gefordert, dass Russland nicht ermöglicht werden sollte, mit dem Sport den Krieg zu legitimieren. Der ukrainische Teilnehmer an dieser Veranstaltung gab die Anzahl der im Krieg getöteten ukrainischen Spitzensportlern und Trainern mit 317 an.

Leichtathletik und Pferdesport verbieten die Teilnahme weiterhin, der Turnweltverband entscheidet diesen Mittwoch. Beim Fechten hat der Weltverband Ja, der europäische Kontinentalverband hingegen Nein gesagt. Auch an den sportartenübergreifenden Europaspielen von Ende Juni in Polen waren Russland und Belarus ausgeschlossen.

Offiziell empfiehlt das IOC, dass Russen als neutrale Athleten an internationalen Wettkämpfen antreten dürfen, wenn sie den Krieg nicht aktiv unterstützen und nicht beim Militär oder anderen Sicherheitskräften angestellt sind. Ausgeschlossen sind Teams und Staffeln. Die Umsetzung der Empfehlung liegt bei den einzelnen Sportarten, was zu diametral unterschiedlichen Situationen führt.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), lud ein Jahr vor den Sommerspielen zu einem Roundtable-Gespräch mit Medienvertretern aus aller Welt. Während der 69-jährige Deutsche in seinen einleitenden Worten die Geschlechter-Gleichheit sowie die Nachhaltigkeit als herausragende Elemente von Paris 2024 lobte, interessierten sich die Journalisten fast ausschliesslich für die Frage, ob russische und belarussische Athletinnen und Athleten in Paris starten dürfen.

«Und trotzdem haben Sie es nie geschafft, die russischen Sportlerinnen und Sportler gänzlich von den Spielen auszuschliessen. Wollen Sie mit deren Teilnahme nun auch in Paris wirklich riskieren, dass diese Tatsache als ihr Vermächtnis in Erinnerung bleibt?»

Moderne Sklaverei in der Schweiz – wo und wie sie am meisten auftritt

Alcaraz beendet Djokovics Traum vom Kalender-Grand-Slam und gewinnt Wimbledon

Carlos Alcaraz schafft das fast Unmögliche. Er gewinnt den Final in Wimbledon in fünf grandiosen Sätzen und stürzt Novak Djokovic nach sechs Jahren der Ungeschlagenheit vom Thron – im Alter von nur gerade 20 Jahren.

Was kann dieser Carlos Alcaraz noch alles erreichen? Mit 20 Jahren ist er besser als Roger Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic im gleichen Alter. Sein riesiges Potenzial zeigte er bereits vor zehn Monaten, als er am US Open gleich seinen ersten Grand-Slam-Final gewann und die Nummer 1 der Welt wurde. Am Sonntag lieferte er aber sein erstes Meisterstück ab. Er werden wohl viele weitere folgen.