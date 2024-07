Zu hartes Vorgehen gegen Dopingsünder – IOC droht USA mit Entzug der Winterspiele

Bademäntel und von Vögeln inspirierte Designs – die Outfits der Eröffnungsfeier in Paris

Rob Koehler, ein Athletenvertreter, der von 2002 bis 2018 bei der WADA tätig war, kritisierte gegenüber «Yahoo Sports» ebenfalls die Klausel. «Es ist eine Schande für das IOC, Drohungen der Transparenz vorzuziehen», sagte Köhler. «Wenn sie nichts zu verbergen hätten, sollten sie mit offenen Armen in die USA und Salt Lake City gehen, um mit jedem zu sprechen, der Fragen hat. Aber das ist eindeutig nicht der Fall.»

Tygart legte sogar noch nach: «Die heutige Demonstration hat erneut gezeigt, dass die WADA in ihrer jetzigen Form nur ein Schosshündchen des Sports ist und saubere Athleten kaum eine Chance haben.»

Olympische Winterspiele 2030 in französischen Alpen – 2034 erhält Salt Lake City Zuschlag

«Wenn die USA weitere Gesetze erlässt, die nichts mit ihnen zu tun haben, riskieren sie, dass sich die USA irgendwann ausserhalb des Anti-Doping-Systems befinden», sagte WADA-Präsident Witold Banka in seiner scharf formulierten Rede bei der 142. IOC-Session in Paris.

Der Streit zwischen dem IOC und der amerikanischen Dopingagentur führte jetzt zu dem Sonderpassus. Einige IOC-Mitglieder und WADA-Präsident Witold Banka hatten die USADA und deren Chef Travis Tygart, bei der IOC-Session am Mittwoch heftig angegriffen.

Der Zoff zwischen der USADA und der WADA war im April nach Recherchen des deutschen Rundfunkverbunds ARD und der «New York Times» ausgebrochen. Demnach waren vor den Olympischen Spielen in Tokio 23 chinesische Schwimmer positiv auf ein verbotenes Herzmittel getestet, von der WADA allerdings nicht gesperrt worden. Die verliess sich auf eine Untersuchung der chinesischen Behörden, die eine Kontamination in einer Hotelküche als Grund für die positiven Proben angab.

Hintergrund ist ein amerikanisches Gesetz, der Rodchenkov Act, der es der amerikanischen Strafverfolgung erlaubt, gegen Beteiligte von Dopingverstössen bei internationalen Wettkämpfen einzugreifen. Das wiederum könnte einigen Sportlern und Funktionären die Einreise in die USA erschweren – sie könnten sogar verhaftet werden. Die amerikanische Anti-Dopingagentur USADA wirft dem IOC vor, zu lax gegen Doping vorzugehen.

Bei der Vergabe der Olympischen Winterspiele 2034 nach Salt Lake City hat das IOC eine Ausstiegsklausel in den Vertrag eingebaut, die für Aufsehen sorgt. Das IOC hat im Ausrichtervertrag mit Salt Lake City einen Passus verankert, mit dem es den USA die Spiele wieder entziehen kann, wenn die Behörden die Welt-Anti-Dopingagentur (WADA) «nicht vollständig respektieren».

Zwischen dem IOC und den USA eskaliert der Streit um Dopingfälle. Er könnte in einen Entzug der Vergabe für die Winterspiele 2034 führen.

IOC-Präsident Thomas Bach verkündete am Mittwoch den Gastgeber für die Winterspiele 2034.

IOC-Präsident Thomas Bach verkündete am Mittwoch den Gastgeber für die Winterspiele 2034. Bild: IMAGO

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder vom Olympia-Surf-Training in Teahupo’o

Die besten Bilder vom Olympia-Surf-Training in Teahupo’o

Sudan-Friedenskonferenz in der Schweiz – die Hintergründe

Wie man Superreiche besteuern könnte, ohne dass sie in Massen ins Ausland flüchten

Pelosi kritisiert Netanjahu für Rede scharf +++ Weitere tote Geiseln in Gaza geborgen

Jeder dritte Busfahrer geht bald in Rente – und die Schweiz reagiert falsch

Trump schiesst gegen Biden und Harris – in gewohnter Manier

Mourinho nach Spiel gegen Lugano genervt: «Auf Plastik kann man keinen Fussball spielen»

Mit dem Spiel gegen den türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul startete Lugano gestern Abend in die europäische Saison. In der Champions-League-Qualifikation mussten die Tessiner in Thun im Exil antreten, weil sich das heimische Cornaredo derzeit im Umbau befindet.