Im Halbfinal war er der viertschnellste: Noè Ponti hat Chancen auf eine Medaille. Bild: www.imago-images.de

«Niemand macht mir Angst» – Noè Ponti nach starkem Halbfinal mit Kampfansage an Favoriten

Noè Ponti qualifiziert sich souverän für den Final über 200 m Delfin. Der Tessiner verzeichnet im Halbfinal mit Schweizer Rekord die viertbeste Zeit.

Im Vorlauf hatte Ponti am Vormittag mit der zweitbesten Zeit aller Teilnehmer überzeugt. Bei seinem zweiten Auftritt im olympischen Becken in Paris steigerte sich der 23-Jährige noch einmal. In 1:54,14 unterbot er seinen Schweizer Rekord, den er im Halbfinal der WM 2022 in Budapest aufgestellt hatte, um sechs Hundertstel. «Mega geil», bilanziert Ponti nach dem Rennen im Interview mit dem SRF.

So schwamm Ponti in den Final. Video: SRF

«Sie sind beide sehr gut und wahrscheinlich die Favoriten. Aber wir werden morgen sehen.» Noè Ponti

Schneller als Ponti waren im Halbfinal nur Weltrekordhalter Kristof Milak aus Ungarn (1:52,72), der Franzose Léon Marchand (1:53,50) und der Kanadier Ilya Kharun (1:54,01). Ob ihm Milak oder Marchand mehr Angst machen würden, wurde der Tessiner nach dem Halbfinal gefragt. «Niemand macht mir Angst», antwortete Ponti selbstbewusst, um anzufügen: «Sie sind beide sehr gut und wahrscheinlich die Favoriten. Aber wir werden morgen sehen.»

Über 400 m Freistil gewann Léon Marchand bereits Gold. Bild: keystone

Am morgigen Mittwoch (ca. 20.35 Uhr) steht der Final an. Ponti erwartet ein spannendes Rennen – gerade der Kampf um Platz 3 sei ziemlich offen. «Ich freue mich auf morgen», so der Schwimmer, dessen Paradedisziplin eigentlich die 100 m Delfin sind. Da stehen die Vorläufe am Freitag an.

Zuvor will Ponti in seinem zweiten Einzel-Final an Sommerspielen aber erst einmal die zweite Olympia-Medaille. Vor drei Jahren hatte er in Tokio über 100 m Delfin sensationell Bronze gewonnen. Auch der damalige Final fand am 31. Juli statt – ein Wink des Schicksals? (nih/sda)